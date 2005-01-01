Кого и за что Путин назвал «подхрюкивающими»

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
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          Кого и за что Путин назвал «подхрюкивающими»

          Владимир Путин во время посещания свинофермы   21 февраля 2019, 18:50
          Фото: Алексей Панов/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Замечание Путина о том, что американские сателлиты «подхрюкивают» Вашингтону по поводу обвинений России в нарушении ДРСМД, вызвало противоречивую реакцию. Конечно, Путин давно уже разочаровался в европейских лидерах, но почему он напомнил Европе о ее несамостоятельности именно в тот момент, когда она изо всех сил противостоит американскому давлению по «Северному потоку – 2»?

          Послание президента Федеральному собранию было посвящено внутренним социально-экономическим вопросам, но в конце он все-таки остановился на международной ситуации. Поводом стал выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности – и тут, говоря о претензиях США к России, об обвинениях в наш адрес в том, что мы первыми нарушили ДРСМД, Путин довольно резко высказался о поведении Штатов и их союзников:

          «Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу».

          О чем говорит Путин, кого он имеет в виду? Страны НАТО, которые поддержали американскую позицию о том, что в развале ДРСМД виновата Россия. Это было сделано как при голосовании в Совбезе ООН, так и в ряде отдельных заявлений европейских лидеров. Например, Ангела Меркель в ноябре заявила, что согласна с США, потому что «мы знаем, что Россия уже в течение долгого времени не придерживается предписаний этого договора».

          И это при том, что изначально, когда американцы только начали разговоры о возможном выходе из договора, практически все европейские страны НАТО выступали за его сохранение. И понятно почему: никто в Европе не хочет размещения на ее территории ракет, ранее запрещенных договором и нацеленных на Россию. Потому что в ответ Россия развернет свои ракеты, нацеленные на Европу. Да, сейчас США говорят о том, что не планируют размещения новых ракет. Но разрыв договора делает это теоретически возможным.

          Так зачем же Европе поддерживать совершенно невыгодную для нее инициативу? Ведь даже сами разговоры о возможности размещения американских ракет ведут к росту разногласий в европейских странах, еще больше стимулируют рост и так серьезных антиамериканских настроений?

          Ответ банален – страны НАТО лишены полноценного суверенитета.

          И руководствуются «атлантической солидарностью» не просто из-за союзнических или идейных соображений, а по причине банального страха вассала перед сюзереном. Или сателлита перед хозяином, перед сверхдержавой. Поэтому даже понимая невыгодность для них разрыва ДРСМД, европейские страны НАТО вынуждены поддерживать американскую позицию. Да, тот же президент Франции Макрон может публично говорить о том, что Европа будет главной жертвой выхода США из договора, но потом его же представитель в ООН будет голосовать солидарно с американским.

          Это все не ново – национальный суверенитет европейских стран ограничен со времен Второй мировой войны. Поражение Германии и Италии лишило полноценного суверенитета не только эти страны, но и формальных победителей, вроде Франции. Все взяли себе англосаксы – США и ставшая их младшим партнером Великобритания через формат НАТО контролировали вопросы безопасности, обороны, а во многом и внешней политики стран Западной Европы.

          Более того, даже на внутреннюю политику стран Запада англосаксы влияли не только через транснациональные корпорации, СМИ или подготовку кадров. Но и через разведывательные структуры, через механизмы все того же НАТО (скандальная операция «Гладио», в рамках которой проводились даже террористические акты, была засвечена в начале 90-х).

          Со своей стороны, СССР ограничил суверенитет стран Восточной Европы – через Варшавский договор. Но с начала 90-х практически вся Европа попала под атлантический контроль, дойдя до границ уже даже не бывшего СССР, а собственно России.

          Нельзя сказать, что все страны так уж рады ограничению своего суверенитета, но если даже Франция вынуждена мирится с этим, то что взять с Греции или Испании? Конечно, некоторые «мелкие европейцы» пытаются бузить и даже отгрызают себе исключительные условия (та же Венгрия Виктора Орбана), но до известного предела. К тому же многие европейские страны привыкли жить в орбите великих держав, и поэтому внешнее ограничение в виде «атлантической солидарности» не рассматривается ими как нечто совершенно возмутительное.

          Россия же, как напомнил в этом же послании Путин, может быть или суверенным государством, или не быть вообще. Так что понятно наше отношение к тем, кто не обладает ни суверенитетом, ни хотя бы желанием бороться за него. Это не высокомерие – это некоторая смесь жалости, сочувствия и презрения. Начиная с 2014 года Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему, выражая при этом уверенность, что рано или поздно подобное подчиненное положение Европы закончится. Потому что не отвечает ее же собственным интересам.

          Наиболее четко это было сформулировано им в августе 2014-го. Тогда отвечая на один из вопросов, он вспомнил о том, что в 2003-м Франция и Германия были вместе с Россией против американского вторжения в Ирак, противопоставив это позиции этих стран после Крыма:

          «И если сегодняшние лидеры Европы далеки от того, чтобы проявлять самостоятельность, то это не значит, что тенденция пропала. Все равно такая тенденция к независимости, к суверенитету, к собственному мнению, к отстаиванию собственной позиции – она нарастает и будет нарастать в будущем. Жалко только, не все это замечают из наших коллег на Западе».

          Как и тогда, так и сейчас упрек Путина адресован в первую очередь Ангеле Меркель. Позиция Германии, которая с одной стороны является ядром и мотором Евросоюза, а с другой остается геополитическим сателлитом США, естественно, не может нравится России. Не потому, что мы хотим заменить США в качестве сюзерена Германии, а потому, что мы хотим выстраивать стратегически взаимовыгодные отношения с главным государством Европы. И главным препятствием к этому является как раз несамостоятельность, ограниченный суверенитет берлинского руководства.

          При этом немцы вовсе не беззубы. Особенно в том, что касается отстаивания своих экономических интересов. В отличие от подчиненности в вопросах безопасности и обороны, экономически Германия является суверенным государством. Поэтому, например, она так активно отстаивает «Северный поток – 2» перед теми же США. Потому что он ей выгоден, и никакие попытки помешать его строительству через апелляцию к политическим мотивам тут не работают. «Газопровод убьет Украину!», «Нельзя ставить ЕС в зависимость от России» – все это Берлин аккуратно отметает. Но России этого мало – поэтому Путин и говорит о «подхрюкивающих».

          Почему мало? Потому что геополитическая, военная зависимость все-таки важнее, чем экономическая самостоятельность. Мы видим это и по санкционной войне, и по вопросу ДРСМД. Несамостоятельность немецкой элиты не устраивает Путина потому, что делает Германию ненадежным партнером. Тем более это видно на фоне маленькой, но столь же германской Австрии, чье руководство не только однозначно выступает за сотрудничество с Россией, но еще и не поддерживает США в том же вопросе о ДРСМД.

          Тут неважно, что от нейтральной Австрии в плане европейской безопасности ничего не зависит (тем более что и Германия мало на что влияет) – тут важна воля страны. Австрия, впрочем, не входит в НАТО – и это как раз то, что позволяет ей не подхрюкивать, а говорить по-немецки, приглашать Путина на свадьбы и вообще вести себя самостоятельно и достойно.


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