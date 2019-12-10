Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что «почувствовал какие-то уступки». Он сказал, что «не знает, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить».

«Давайте пока скажем – ничья», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне «нормандского саммита» стали «козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах». Президент Украины при этом признал, что у участников акций есть право их проводить.

«У нас страна демократическая, у нас очень много акций. Кстати, я уже жалею что мы открыли (доступ к офису президента), просто невозможно работать, правда. Они там кричат, гудят», – заявил он.

Зеленский заявил, что поручил главе генштаба Украины предложить три точки для разведения войск в Донбассе, которые помогут улучшить гуманитарную ситуацию.

Он также предложил создать в трехсторонней контактной группе подгруппу по восстановлению украинского контроля на границе с Россией.

Зеленский заверил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на 2020 год.

Он сообщил, что хочет в рамках обмена вернуть домой 72 украинца. Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в несколько этапов.

Как «русскоязычный президент Украины» он заявил, что его сограждане – «люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском», это «не запрещено». Он добавил, что «и на английском языке, кстати, очень неплохо говорят».

На ваш взгляд Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса? Независимыми республиками

Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



«Украина, я как президент не веду переговоры прямые с представителями незаконной власти на временно оккупированной территории», – сказал он, имея в виду переговоры с ДНР и ЛНР.

Зеленский сообщил, что затронул в рамках нормандского саммита тему Крыма, однако участники переговоров не стали обсуждать никакие детали, связанные с этим вопросом, передает ТАСС.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД