В Совфеде назвали слова Зеленского о «ничьей с Путиным» завышенной оценкой

«Больших изменений не произошло, но встреча была очень важна для Зеленского. Теперь президент Украины убедился, чего от него хотят и на что он может рассчитывать в плане поддержки позиции, которая позволит прекратить войну», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя итоги состоявшегося в понедельник саммита «нормандской четверки».

«Президент Путин в очередной раз продемонстрировал, что позиция России не изменилась. Единственный ключ к разрешению конфликта в Донбассе лежит исключительно в плоскости выполнения Киевом Минских соглашений. При этом никто из европейских лидеров другой позиции от Путина не ждал и не сказал чего-то нового», – сказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Совершенно понятно, что Зеленский не может сегодня выполнить пункты Минских соглашений, потому что этого не позволят националисты и партия войны. Но готовность его команды провести обмен военнопленными, сделать все, чтобы прекратились обстрелы, президент Украины обозначил», – констатировал собеседник.

Говоря о словах канцлера Германии Ангелы Меркель о «большом прорыве» в переговорах, Морозов отметил, что это немного завышенная оценка. «Меркель хотела показать, что Германия играет важную роль в урегулировании украинского кризиса. И коль срок ее полномочий постепенно подходит к завершению, ей хотелось поставить определенные реперные точки и чуть-чуть завысить оценку того, что произошло на саммите «нормандской четверки», – пояснил сенатор.

«Что касается слов Зеленского о «ничьей с Путиным» – это тоже завышенная оценка. Ничьей здесь быть не может, потому что сейчас в проигрыше Зеленский. Гражданская война идет у него в стране. Государство в лице ВСУ продолжает уничтожать своих граждан, а это геноцид. Кроме того, у Зеленского нет газа, у него нет возможности выполнять свои транзитные обязательства, потому что нет договоренностей с Россией. Какая же здесь ничья? Пока все говорит скорее о поражении Зеленского», – резюмировал Игорь Морозов.

Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Позже Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

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