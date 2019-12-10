Зеленский признался в неспособности контролировать перемирие в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» признался, что пока не знает, как контролировать перемирие в Донбассе.

Он также заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

Зеленский сказал, что не допустит давления на внешнюю политику страны, передает РИА «Новости».

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