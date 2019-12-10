Путин призвал Киев не затягивать с запретом на преследование ополченцев

Не нужно затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины, заявил глава российского государства Владимир Путин по итогам «нормандского саммита».

Путин заявил, что в итоговом коммюнике саммита подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений, передает РИА «Новости».

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