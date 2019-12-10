Путин указал на необходимость закрепить статус Донбасса в конституции Украины

Особый статус Донбасса необходимо закрепить в конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин.

Он указал на необходимость «внесения в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что нужно «продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса», а в дальнейшем придать данной «норме постоянный характер» в соответствии с минскими договоренностями.

Напомним, Путин призвал не затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины.

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