В ЛНР сказали, когда станут понятны реальные результаты саммита в Париже

«Парижские договоренности могли быть более конструктивными, но двойственная и противоречивая позиция украинской стороны слишком сильно бросается в глаза», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя результаты переговоров в «нормандском формате» в Париже.

«С одной стороны, представители Украины подписываются под общими заявлениями вместе с другими участниками «нормандского формата»; а с другой стороны – делают заявления, которые противоречат совместным договоренностям», – сказал советник главы ЛНР, представитель Луганска на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Но все-таки важно, что Украина подтвердила приверженность выполнению Минских соглашений. Это первая констатация с момента избирания Зеленского президентом. И далее уже посредством переговоров в Минске должны быть реализованы те шаги, которые прописаны в итоговом коммюнике. Речь идет о разведении войск, об обмене удерживаемыми лицами, о нюансах особого статуса Донбасса, об амнистии для ополченцев и так далее», – пояснил собеседник.

Мирошник напомнил, что 18 декабря должно состояться ближайшее заседание трехсторонней контактной группы в Минске. «И только там мы сможем понять, каковы реальные результаты саммита «нормандской четверки» в Париже», – заключил представитель ЛНР.

Напомним, в Париже в понедельник состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По итогам встречи лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

Позже Зеленский заявил о «ничьей» по итогам переговоров с Путиным.

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