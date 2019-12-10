Меркель рассказала о «большом прорыве» на «нормандском саммите»

Лидеры «нормандской четверки» договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению местных выборов в Донбассе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы обсудили целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений. И также ОБСЕ должна обеспечить поддержку этого механизма. Конечно, необходимо продолжить работу, и поэтому мы договорились, что в течение ближайших четырех месяцев наши советники и министры иностранных дел со стороны всех участников обсудят политические условия и условия безопасности, необходимые для создания условий, которые позволят провести местные выборы. Как я уже сказала, перед нами очень большой объем работы, но у меня сложилось впечатление, что есть действительно добрая воля всех участников этой встречи и позитивный настрой всех участников», – передает РИА «Новости» слова Меркель в ходе совместной пресс-конференции с лидерами «нормандской четверки».

«Мы достигли того, о чем здесь, в Париже, говорили много лет, а именно реализации формулы Штайнмайера. Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно... Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры», – сказала канцлер Германии.

Она добавила, что конкретно речь идет о «дополнении к минским соглашении», в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.

«Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв», – сказала Меркель.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «политическую смелость» украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идет о первой встрече между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского. И хотел бы поблагодарить за эту действительно решимость и за смелость, которую он проявил при непосредственном урегулировании конфликта внутри своей страны», – сказал Макрон.

Он добавил также, что стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



«Наши дискуссии сегодня позволили продвинуться по каждому из этих аспектов. Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев», – сказал Макрон.

«Также хотел бы подчеркнуть то, что мы поговорили о той работе, которую должны продолжить наши дипломатические советники, наши министры иностранных дел в течение ближайших четырёх месяцев, для того чтобы обеспечить необходимые политические меры безопасности, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, чтобы через четыре месяца провести новый саммит в «нормандском формате», – сказал он.

Макрон не назвал конкретной даты предстоящего «нормандского саммита».

Напомним, в понедельник лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера.

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