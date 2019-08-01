Юрист Трампа назвал Кличко «светом в темноте»

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Джулиани в Twitter назвал Кличко патриотом Украины и «ярким светом» в темноте.

По мнению экс-мэра Нью-Йорка, украинская столица никогда не была так хороша, как сейчас.

При этом встреча с Джулиани позволила Кличко избежать допроса в Государственном бюро расследований Украины, передает ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предпринимает шаги, чтобы уволить Кличко.