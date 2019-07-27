Кличко обиделся на Зеленского и сравнил его с Януковичем

Президент Украины Владимир Зеленский нарушает закон так же, как делал это бывший глава украинского государства Виктор Янукович, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник заявил, что «Киев важен», поэтому каждый глава государства стремится «оказывать влияние на столицу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

По словам Кличко, если нынешний президент хочет его «свергнуть с поста главы администрации», то тем самым «нарушает закон» и «ведет себя не иначе», чем Янукович.

В офисе Зеленского заявляли, что в увольнении Кличко с поста главы городской администрации не нужно искать политической подоплеки.

Перед этим кабмин Украины получил письмо с представлением об увольнении мэра Киева.

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