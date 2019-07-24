Кабмин Украины получил письмо об увольнении мэра Киева

Кабинет министров Украины получил письмо из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении мэра Киева Виталия Кличко.

«Письмо получено. Оно будет проработано в установленном порядке», – цитирует сообщение пресс-службы агентство «Укринформ».

Ранее шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар со ссылкой на источники сообщил, что офис президента Украины предпринимает действия для смещения со своего поста мэра Киева Виталия Кличко.

Также накануне украинские СМИ со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщили, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко назвал дело «раздутой чушью» и считает, что оно лопнет как мыльный пузырь.

Напомним, Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД