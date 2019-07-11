В Киеве сменилась власть

Еще один герой Майдана покидает украинскую политику. Виталий Кличко в ближайшие дни потеряет должность главы киевской администрации. И хотя у него останется пост городского главы, можно говорить о завершении политической карьеры Кличко. Благодаря ей все забыли о его славных спортивных победах в боксе, а в памяти остались лишь нелепые высказывания, погрязший в грязи Киев и треснувший стеклянный мост.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что накануне у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей и назначении своего человека на должность председателя киевской городской госадминистрации (КГГА). Кличко, поразмыслив, сделал логичный вывод – это урезание полномочий городского самоуправления, и это мэру не понравилось.



Стоит пояснить, что во главе столицы Киева по закону должны стоять два человека. Один из них – это выборный киевский городской глава. Его полномочия фактически декоративные и связаны с законотворческой деятельностью, относящейся к украинской столице. Реальное же управление находится в руках председателя КГГА. Он руководит всеми городскими департаментами и распоряжается бюджетом города. Это не выборная должность, на нее назначает президент. Кличко с июня 2014 года совмещал обе этих должности. Но сейчас у него останется только пост не решающего ничего городского главы.

«Мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, который перед обществом не имеет никаких обязательств», – написал Кличко в Facebook. Более того, он подчеркнул, что именно к таким методам прибегал Виктор Янукович – в свержении которого, как известно, Кличко принимал непосредственное участие.

В связи с этим действующий мэр предложил провести в столице досрочные местные выборы. «И я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», – сказал Кличко.

Заметим, что пока мэр возмущался решением президента, на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют «мост Кличко», снова образовалась трещина. Газета ВЗГЛЯД уже объясняла, почему Украина разучилась строить мосты. Но у события есть и символическое измерение. Стеклянный мост Кличко, который должен был стать гордостью нового Киева, но треснул, уже стал символом всего пребывания бывшего боксера на посту столичного городничего.

В каком-то смысле Кличко и Зеленский схожи – они оба пришли в политику из совершенно далекой от госуправления сферы, оба были избраны на волне популизма и острого недовольства предыдущей властью, которую зачастую вполне обоснованно обвиняли в коррумпированности и некомпетентности.

Кличко успел сделать себе имя задолго до начала политической карьеры. «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер – совместно с Сильвестром Сталлоне – мюзикла «Рокки», кандидат наук (по физкультуре и спорту). Путь Кличко от амплуа «звезды» к руководящему креслу был дольше, чем у Зеленского. «Блок Кличко» прошел в киевскую раду еще в 2008 году и сразу отметился потасовкой с коллегами-депутатами, не без участия самого чемпиона-тяжеловеса.

Когда начался евромайдан, в определенный момент стало казаться, что Кличко – это и есть Майдан (тем более что в конце декабря 2013-го он подал в «Укрпатентт» заявку на регистрацию «Евромайдана» как бренда). Именно ему Янукович предлагал пост вице-премьера в качестве отступного, и именно с ним – а не, например, с Яценюком, Турчиновым, и тем более не с Порошенко – в феврале 2014-го встречался генсек ООН Пан Ги Мун. Эксперты предполагали, что именно на лидера партии УДАР делала ставку по крайней мере часть элит Евросоюза – в первую очередь Германии.

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Но история распорядилась так, что президентское и премьерское кресло после Майдана заняли совсем другие люди. Кличко на внеочередных выборах киевского мэра победил с большим отрывом – за него проголосовали 48,7% горожан. Чуть меньше, чем получил Порошенко на президентских выборах.

Разочарование в обоих случаях оказалось примерно одинаковым. За спиной Кличко коммунальщики и «масса всяких людей зарабатывали большие деньги», становились «мини-олигархами», сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Кличко еще долго будут вспоминать за уже упомянутый стеклянный мост, построенный недавно на огромные деньги, и за велосипедные дорожки, в то время как «80 процентов дорог в городе находятся в ужасном состоянии». За эти деньги можно было починить существенную часть города, но в памяти киевлян останется стеклянный мост Кличко, добавил Погребинский.

Запомнился мэр и своим «красноречием», которое оценили, пожалуй, не только киевляне и украинцы – над ляпами градоначальника потешался весь бывший Советский Союз. Неспроста Кличко стал постоянным объектом пародий команды «Квартала 95», где блистал остроумием и Зеленский. Фраза

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

стала крылатой. В золотой фонд вошла и «арифметика по Кличко»: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».



Каждую осень коммунальщики вспоминают еще одну знаменитую фразу киевского мэра про подготовку «к земле». Перед подготовкой к своему первому отопительному сезону в качестве мэра, Кличко, обращаясь к жителям столицы, произнес: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».

Менее известны более свежие перлы мэра. В прошлом году он в очередной раз оговорился, отвечая на вопрос журналистов о «декоммунизации» арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-мать в украинской столице. «Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо – новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», – сказал Кличко. Имелось в виду – «украшали». А в преддверии финала Лиги чемпионов мэр произнес очередную запоминающуюся цитату, которая уже стала мемом в соцсетях. «Я люблю футбол, потому что футбол есть», – приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко в Twitter. Но, как говорится, это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Осенью заявление мэра о необходимости отказаться от горячего водоснабжения разозлило пользователей Сети. «Говорят, Кличко может дать киевлянам термос», – написал один из пользователей, вспомнив о томосе, с которым тогда носился Порошенко. Другой предрек: «На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой».

А третий посоветовал мэру вместо того, чтобы выступать с кавер-версиями песен Beatles, заняться городским водоснабжением.

Или такой, например, перл. Кличко оговорился и похвастался «ростом смертности». Смешного мало – Украина действительно бьет рекорды и по росту смертности среди европейских стран, и по сокращению городского населения.

Киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что Кличко запомнится как непревзойденный мастер «виртуозно-идиотского отображения проходящей мимо него жизни». «Это человек, который ничего не смыслил ни в городском хозяйстве, ни в отношениях между обществом и властью. Он превратился в великолепную ширму для окончательного разграбления Киева, превращения столицы в некую общественно-политическую клоаку, лишенную экономических основ для развития», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, все коммунальное хозяйство города было передано в частные руки и за последние пять лет Киев «захирел совсем». Он также поставил в вину Кличко привлечение в столицу «националистического отребья, которое было славным хворостом двух Майданов в 2004 и в 2014 году».

Теперь Кличко де-юре остается главой города, но по решению Зеленского полномочия урезаются в пользу сити-менеджера. «Он остается мэром, и у мэра есть ограниченные полномочия, – отмечает Скачко. – Но городским бюджетом распоряжается глава Киева».

«Кличко никому не нужен. В парламент он не попадает, выборы мэра он тоже не выиграет. Его политическая карьера закончилась, пусть пишет мемуары», – посоветовал политолог Погребинский.

Ходят слухи о намерении Зеленского назначить на должность главы городской государственной администрации еще одного человека из шоу-бизнеса – директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. По оценке Погребинского, это будет означать, что столицей начнет «рулить» олигарх Игорь Коломойский.

«Ткаченко – это не слуга не народа, а слуга Коломойского. На YouTube достаточно записей разговоров Коломойского с Ткаченко. На них Ткаченко, как жалкое ничтожество, выслушивает оскорбления от господина Коломойского», – указал политолог.

Погребинский напомнил также, что недавно Ткаченко выступил с требованием отобрать принадлежащие главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку «не проукраинские, а вражеские каналы». «Вот такое ничтожество, если его назначат, будет рулить активами города», – подытожил Погребинский.

С экономической точки зрения назначение своего человека – это начало экономического «передерибана» между олигархами, прогнозирует Скачко. «Электричество, газ, водоканал, тепло- и электростанции является чьей-то собственностью, и если все это отобрать, то новый суперолигарх практически готов», – уверен киевский журналист.

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