В Киеве сменилась власть

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Как избавиться от Габунии

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...

Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          • Да, улучшилось

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          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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            В Киеве сменилась власть

            В политическое будущее Виталия Кличко «могут смотреть не только лишь все»   11 июля 2019, 19:55
            Фото: Friso Gentsch/DPA/Global Look Press
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Михаил Мошкин

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            Еще один герой Майдана покидает украинскую политику. Виталий Кличко в ближайшие дни потеряет должность главы киевской администрации. И хотя у него останется пост городского главы, можно говорить о завершении политической карьеры Кличко. Благодаря ей все забыли о его славных спортивных победах в боксе, а в памяти остались лишь нелепые высказывания, погрязший в грязи Киев и треснувший стеклянный мост.

            В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что накануне у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей и назначении своего человека на должность председателя киевской городской госадминистрации (КГГА). Кличко, поразмыслив, сделал логичный вывод – это урезание полномочий городского самоуправления, и это мэру не понравилось. 

            Стоит пояснить, что во главе столицы Киева по закону должны стоять два человека. Один из них – это выборный киевский городской глава. Его полномочия фактически декоративные и связаны с законотворческой деятельностью, относящейся к украинской столице. Реальное же управление находится в руках председателя КГГА. Он руководит всеми городскими департаментами и распоряжается бюджетом города. Это не выборная должность, на нее назначает президент. Кличко с июня 2014 года совмещал обе этих должности. Но сейчас у него останется только пост не решающего ничего городского главы. 

            «Мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, который перед обществом не имеет никаких обязательств», – написал Кличко в Facebook. Более того, он подчеркнул, что именно к таким методам прибегал Виктор Янукович – в свержении которого, как известно, Кличко принимал непосредственное участие.

            В связи с этим действующий мэр предложил провести в столице досрочные местные выборы. «И я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», – сказал Кличко.

            Заметим, что пока мэр возмущался решением президента, на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют «мост Кличко», снова образовалась трещина. Газета ВЗГЛЯД уже объясняла, почему Украина разучилась строить мосты. Но у события есть и символическое измерение. Стеклянный мост Кличко, который должен был стать гордостью нового Киева, но треснул, уже стал символом всего пребывания бывшего боксера на посту столичного городничего. 

            В каком-то смысле Кличко и Зеленский схожи – они оба пришли в политику из совершенно далекой от госуправления сферы, оба были избраны на волне популизма и острого недовольства предыдущей властью, которую зачастую вполне обоснованно обвиняли в коррумпированности и некомпетентности.

            Кличко успел сделать себе имя задолго до начала политической карьеры. «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер – совместно с Сильвестром Сталлоне – мюзикла «Рокки», кандидат наук (по физкультуре и спорту). Путь Кличко от амплуа «звезды» к руководящему креслу был дольше, чем у Зеленского. «Блок Кличко» прошел в киевскую раду еще в 2008 году и сразу отметился потасовкой с коллегами-депутатами, не без участия самого чемпиона-тяжеловеса.

            Когда начался евромайдан, в определенный момент стало казаться, что Кличко – это и есть Майдан (тем более что в конце декабря 2013-го он подал в «Укрпатентт» заявку на регистрацию «Евромайдана» как бренда). Именно ему Янукович предлагал пост вице-премьера в качестве отступного, и именно с ним – а не, например, с Яценюком, Турчиновым, и тем более не с Порошенко – в феврале 2014-го встречался генсек ООН Пан Ги Мун. Эксперты предполагали, что именно на лидера партии УДАР делала ставку по крайней мере часть элит Евросоюза – в первую очередь Германии.

            Но история распорядилась так, что президентское и премьерское кресло после Майдана заняли совсем другие люди. Кличко на внеочередных выборах киевского мэра победил с большим отрывом – за него проголосовали 48,7% горожан. Чуть меньше, чем получил Порошенко на президентских выборах.

            Разочарование в обоих случаях оказалось примерно одинаковым. За спиной Кличко коммунальщики и «масса всяких людей зарабатывали большие деньги», становились «мини-олигархами», сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Кличко еще долго будут вспоминать за уже упомянутый стеклянный мост, построенный недавно на огромные деньги, и за велосипедные дорожки, в то время как «80 процентов дорог в городе находятся в ужасном состоянии». За эти деньги можно было починить существенную часть города, но в памяти киевлян останется стеклянный мост Кличко, добавил Погребинский.

            Запомнился мэр и своим «красноречием», которое оценили, пожалуй, не только киевляне и украинцы – над ляпами градоначальника потешался весь бывший Советский Союз. Неспроста Кличко стал постоянным объектом пародий команды «Квартала 95», где блистал остроумием и Зеленский. Фраза 

            «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

            стала крылатой. В золотой фонд вошла и «арифметика по Кличко»: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему». 

            Каждую осень коммунальщики вспоминают еще одну знаменитую фразу киевского мэра про подготовку «к земле». Перед подготовкой к своему первому отопительному сезону в качестве мэра, Кличко, обращаясь к жителям столицы, произнес: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».

            Менее известны более свежие перлы мэра. В прошлом году он в очередной раз оговорился, отвечая на вопрос журналистов о «декоммунизации» арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-мать в украинской столице. «Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо – новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали», – сказал Кличко. Имелось в виду – «украшали». А в преддверии финала Лиги чемпионов мэр произнес очередную запоминающуюся цитату, которая уже стала мемом в соцсетях. «Я люблю футбол, потому что футбол есть», – приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко в Twitter. Но, как говорится, это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

            Осенью заявление мэра о необходимости отказаться от горячего водоснабжения разозлило пользователей Сети. «Говорят, Кличко может дать киевлянам термос», – написал один из пользователей, вспомнив о томосе, с которым тогда носился Порошенко. Другой предрек: «На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой».

            А третий посоветовал мэру вместо того, чтобы выступать с кавер-версиями песен Beatles, заняться городским водоснабжением.

            Или такой, например, перл. Кличко оговорился и похвастался «ростом смертности». Смешного мало – Украина действительно бьет рекорды и по росту смертности среди европейских стран, и по сокращению городского населения.

            Киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что Кличко запомнится как непревзойденный мастер «виртуозно-идиотского отображения проходящей мимо него жизни». «Это человек, который ничего не смыслил ни в городском хозяйстве, ни в отношениях между обществом и властью. Он превратился в великолепную ширму для окончательного разграбления Киева, превращения столицы в некую общественно-политическую клоаку, лишенную экономических основ для развития», – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, все коммунальное хозяйство города было передано в частные руки и за последние пять лет Киев «захирел совсем». Он также поставил в вину Кличко привлечение в столицу «националистического отребья, которое было славным хворостом двух Майданов в 2004 и в 2014 году».

            Теперь Кличко де-юре остается главой города, но по решению Зеленского полномочия урезаются в пользу сити-менеджера. «Он остается мэром, и у мэра есть ограниченные полномочия, – отмечает Скачко. – Но городским бюджетом распоряжается глава Киева».

            «Кличко никому не нужен. В парламент он не попадает, выборы мэра он тоже не выиграет. Его политическая карьера закончилась, пусть пишет мемуары», – посоветовал политолог Погребинский.

            Ходят слухи о намерении Зеленского назначить на должность главы городской государственной администрации еще одного человека из шоу-бизнеса – директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. По оценке Погребинского, это будет означать, что столицей начнет «рулить» олигарх Игорь Коломойский.

            «Ткаченко – это не слуга не народа, а слуга Коломойского. На YouTube достаточно записей разговоров Коломойского с Ткаченко. На них Ткаченко, как жалкое ничтожество, выслушивает оскорбления от господина Коломойского», – указал политолог.

            Погребинский напомнил также, что недавно Ткаченко выступил с требованием отобрать принадлежащие главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку «не проукраинские, а вражеские каналы». «Вот такое ничтожество, если его назначат, будет рулить активами города», – подытожил Погребинский.

            С экономической точки зрения назначение своего человека – это начало экономического «передерибана» между олигархами, прогнозирует Скачко. «Электричество, газ, водоканал, тепло- и электростанции является чьей-то собственностью, и если все это отобрать, то новый суперолигарх практически готов», – уверен киевский журналист.

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