На пешеходном мосту в Киеве обнаружили еще одну трещину

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту снова образовалась трещина у основания одного из ограждений.

«Ранним утром 11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют «мост Кличко», снова образовалась трещина», – сообщает издание «Информатор».

На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений, кроме того значительно ослабли тросы.

По информации СМИ, трещина размером с палец появилась на крайней опоре перил со стороны Владимирской горки.

Отмечается, что тросы, стягивающие остальное ограждение, ослабли и провисли.

Пока неизвестны причины появления трещин. Также неизвестно о влиянии этих разрушений на общую устойчивость сооружения.

Ранее неоднократно сообщалось о проблемах с новым мостом в Киеве. Сперва он треснул после «активного скакания», затем треснуло три защитных стекла-пленки. Также между покрытием моста и стеклом обнаружили двухсантиметровый зазор, куда смогла поместиться книга.

Пешеходно-велосипедный мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей.

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