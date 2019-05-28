Обнаружена очередная проблема на пешеходном мосту в Киеве

Очередной просчет был обнаружен на новом велопешеходном мосту в Киеве, где трижды за несколько дней треснуло стекло.

О новой проблеме написал на своей странице в Facebook пользователь Алексей Копытко. Он рассказал, что между покрытием моста и стеклом образовался двухсантиметровый зазор. Из-за этого между стеклами накапливается вода и появляются грязевые разводы.

«Во-первых, под ВСЕМИ стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиментра полтора-два (в один из них для наглядности воткнуто творение Фоззи)», – написал Копытко.

Мужчине удалось просунуть книгу в щель между панелями моста. Соответствующую фотографию он приложил к посту.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что новый мост в Киеве треснул после «активного скакания». После этого мэру Киева Виталию Кличко напомнили, что он сам первым прыгал на мосту.

Пешеходно-велосипедный мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей.