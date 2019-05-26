Новый мост в Киеве треснул после «активного скакания»

На обзорной площадке нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве треснуло стекло после того, как группа людей на нем попрыгала.

Мост между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка», построенный ко Дню города, торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко 25 мая, передает ТСН.

Новая достопримечательность привлекла множество людей. Группа неизвестных стала прыгать на стекле в «полу» одной из обзорных площадок, после чего стекло треснуло. Место тут же оцепили.

В 2016 году в Киеве треснула пополам станция метро «Героев Днепра» из-за строительства торгового центра.