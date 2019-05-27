На пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

В столице Украины на новом пешеходном мосту треснуло уже третье защитное стекло-пленка, сообщают украинские СМИ.

Территорию оградили для демонтажа поврежденной конструкции. Сам мост не закрывали для людей. Телеканал сообщает, что на месте в момент появления трещины на стекле было много очевидцев, в том числе муниципальная охрана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 112.

Напомним, накануне украинские СМИ сообщили, что новый мост в Киеве треснул после «активного скакания». После этого мэру Киева Виталию Кличко напомнили, что он сам первым прыгал на пешеходно-велосипедном мосту, у которого треснуло из-за этого стекло.

Пешеходно-велосипедный мост между парком «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей.