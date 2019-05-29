Почему Украина разучилась строить мосты

Очередной скандал вокруг ущербного моста разворачивается на Украине. Едва построенный объект уже покрывается трещинами, хотя цена его оказалась в разы выше аналогичных. Почему Украина отчаянно завидует Крымскому мосту и в то же время разучилась делать собственные инженерные сооружения подобного уровня?

«Вот этот мост построил я сам: спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен – строитель мостов», – сокрушался шотландец в одном известном и не очень приличном анекдоте. Похоже, что у мэра Киева Виталия Кличко все будет ровно наоборот. Он войдет в историю как Кличко-мостостроитель и будет сильно по этому поводу страдать.

Рекорд по скандалам

Из новостей можно узнать, что на днях в Киеве открыли красивый пешеходно-велосипедный мост. По нему можно добраться от Владимирской горки до арки Дружбы народов – это уточнение для тех, кто посещал столицу Украины. Главное достоинство моста – красивые виды, т. е. это одновременно и смотровая площадка. Даже в само полотно моста в некоторых местах вделаны стеклянные блоки: и нервы пощекотать, и селфи сделать.

В общем, вроде бы хороший туристический объект. Стоил, правда, порядка 16 млн долларов, а для бюджета Киева это сегодня деньги немалые. Но что деньги? Брызги! Особенно перед выборами. Разумеется, мост сразу же прозвали «мостом Кличко».

Еще на этапе строительства вокруг него начались скандалы. Во-первых, это же самый центр Киева, там сплошные охранные зоны ЮНЕСКО. И оттуда написали в украинский минкульт с требованием приостановить работы. Но какое там приостановить, когда сроки горят и за все подряды получен откат.

Взять, к примеру, Zhangjiajie Glass Bridge, открытый в Китае в 2016 году. Он ровно вдвое длиннее киевского (426 против 212 метров), полотно – полностью из стекла. А строительство, согласно информации CCTV, обошлось всего в 3,4 млн долларов. Впятеро дешевле, с поправкой на инфляцию. Т. е. попахивает серьезным коррупционным скандалом.

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А накануне сдачи выяснилось и вовсе неприятное. Архитекторы из швейцарской компании Leuppi & Schafroth Architekten утверждают, что украинцы банально украли концепцию моста из их конкурсного проекта, который швейцарцы посылали в Киев еще в 2013 году.

В общем, к моменту открытия у «моста Кличко» накопился целый ворох скандалов. Оказалось, что это еще цветочки. После открытия мост треснул. Вернее, трещинами пошли стеклянные элементы полотна.

В причинах сейчас разбираются. Сначала появилась версия о повреждении моста вандалами из огнестрельного оружия, а также киевлянами, которые слишком активно скакали (!) по стеклянным панелям. В ответ киевскому мэру напомнили, что он и сам скакал по ним (!!) во время церемонии открытия.

Треснувшие панели заменили, но вряд ли этим все кончится. Как пишут пользователи «Фейсбука», строители действуют крайне неаккуратно. «...под ВСЕМИ стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметра полтора–два». На фото видно, как в зазор вставлена книга.

Украинские мосты – тема особая

Есть мнение, что иначе и быть не могло. Каждый, кто был в Киеве в последние лет 20, должен помнить торчащий посреди Днепра остов Подольско-Воскресенского моста. Строить его начинали еще в 1993 году, т. е. он помнит всех украинских президентов, все экономические кризисы, майданы, приватизацию. Фактически – ровесник независимости.

Мост строят так долго, что строительством заинтересовались даже в Германии. Там заказали его технико-финансовую экспертизу и будут на этом примере учить собственных специалистов, как не надо строить.

Нечто похожее имеется и в Запорожье. Тамошнему недострою лишь 16 лет, зато и степень готовности куда меньше.

С уже построенными другая проблема. Многие уже в почтенном возрасте и пару лет назад начали «декоммунизироваться». На головы прохожим и автомобилистам. Пока без серьезных травм, зато массово. В одном только Киеве с 2017 года таких случаев наберется штук пять.

Аграрные сверхдержавы с мостами не дружат

Поэтому могли ли украинцы остаться безучастными, когда в России заявили о намерении построить мост в Керченском проливе? Да ни в жисть.

Сложно упомнить, сколько разнообразного бреда пришлось выслушать за время строительства. В причудливом хороводе плясали Шпеер, грязевые вулканы, особенности ледообразования в проливе и «Мосфильм». К делу привлекли всех мыслимых экспертов, за исключением разве что инженеров-мостостроителей. И очередной прогноз катастрофы во время строительства (или сразу по его завершении) в 2015–2018 гг. был еженедельным украшением украинских новостных лент.

В итоге мост уж год как работает. А на Украине продолжают надеяться, что он все же рухнет. Если не от молнии, так от помета чаек.

Природа этой веры, к слову, имеет вполне простое обоснование. В последние годы Украина была занята окончательным выбором своего места в постсоветской реальности и мировом распределении труда. Она его выбрала: экспорт зерна и гастарбайтеров, сервисная экономика. Одна беда – на таком базисе тяжело строить хоть что-то сложнее будок и сараев. Не будем брать сложные вещи, типа космоса, авиастроения и прочего. На Украине сегодня работает один НПЗ на четверть мощности. И тот закроется, как только Украина перейдет на топливо «Евро-6». Что там мосты – обычные дороги едут строить турецкие и белорусские дорожные строители.

Живя в условиях такой деградации и опрощения, многие начинают верить, что у соседей все точно так же. А то и похуже. Поэтому так легко верят в снятое «Мосфильмом» строительство Крымского моста и с таким трудом потом принимают реальность.

Ну а когда берутся за собственные мосты – уж лучше б вовсе не строили. Меньше позора. Да и зачем вообще мосты аграрной сверхдержаве?