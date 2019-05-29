Почему Украина разучилась строить мосты

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Почему Украина разучилась строить мосты

            По мосту в Киеве прыгали – и допрыгались   29 мая 2019, 16:35
            Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
            Текст: Николай Стороженко

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            Очередной скандал вокруг ущербного моста разворачивается на Украине. Едва построенный объект уже покрывается трещинами, хотя цена его оказалась в разы выше аналогичных. Почему Украина отчаянно завидует Крымскому мосту и в то же время разучилась делать собственные инженерные сооружения подобного уровня?

            «Вот этот мост построил я сам: спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен – строитель мостов», – сокрушался шотландец в одном известном и не очень приличном анекдоте. Похоже, что у мэра Киева Виталия Кличко все будет ровно наоборот. Он войдет в историю как Кличко-мостостроитель и будет сильно по этому поводу страдать.

            Рекорд по скандалам

            Из новостей можно узнать, что на днях в Киеве открыли красивый пешеходно-велосипедный мост. По нему можно добраться от Владимирской горки до арки Дружбы народов – это уточнение для тех, кто посещал столицу Украины. Главное достоинство моста – красивые виды, т. е. это одновременно и смотровая площадка. Даже в само полотно моста в некоторых местах вделаны стеклянные блоки: и нервы пощекотать, и селфи сделать.

            В общем, вроде бы хороший туристический объект. Стоил, правда, порядка 16 млн долларов, а для бюджета Киева это сегодня деньги немалые. Но что деньги? Брызги! Особенно перед выборами. Разумеется, мост сразу же прозвали «мостом Кличко».

            Еще на этапе строительства вокруг него начались скандалы. Во-первых, это же самый центр Киева, там сплошные охранные зоны ЮНЕСКО. И оттуда написали в украинский минкульт с требованием приостановить работы. Но какое там приостановить, когда сроки горят и за все подряды получен откат.

            Взять, к примеру, Zhangjiajie Glass Bridge, открытый в Китае в 2016 году. Он ровно вдвое длиннее киевского (426 против 212 метров), полотно – полностью из стекла. А строительство, согласно информации CCTV, обошлось всего в 3,4 млн долларов. Впятеро дешевле, с поправкой на инфляцию. Т. е. попахивает серьезным коррупционным скандалом.

            А накануне сдачи выяснилось и вовсе неприятное. Архитекторы из швейцарской компании Leuppi & Schafroth Architekten утверждают, что украинцы банально украли концепцию моста из их конкурсного проекта, который швейцарцы посылали в Киев еще в 2013 году.

            В общем, к моменту открытия у «моста Кличко» накопился целый ворох скандалов. Оказалось, что это еще цветочки. После открытия мост треснул. Вернее, трещинами пошли стеклянные элементы полотна.

            В причинах сейчас разбираются. Сначала появилась версия о повреждении моста вандалами из огнестрельного оружия, а также киевлянами, которые слишком активно скакали (!) по стеклянным панелям. В ответ киевскому мэру напомнили, что он и сам скакал по ним (!!) во время церемонии открытия.

            Треснувшие панели заменили, но вряд ли этим все кончится. Как пишут пользователи «Фейсбука», строители действуют крайне неаккуратно. «...под ВСЕМИ стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметра полтора–два». На фото видно, как в зазор вставлена книга.

            Украинские мосты – тема особая

            Есть мнение, что иначе и быть не могло. Каждый, кто был в Киеве в последние лет 20, должен помнить торчащий посреди Днепра остов Подольско-Воскресенского моста. Строить его начинали еще в 1993 году, т. е. он помнит всех украинских президентов, все экономические кризисы, майданы, приватизацию. Фактически – ровесник независимости.

            Мост строят так долго, что строительством заинтересовались даже в Германии. Там заказали его технико-финансовую экспертизу и будут на этом примере учить собственных специалистов, как не надо строить.

            Нечто похожее имеется и в Запорожье. Тамошнему недострою лишь 16 лет, зато и степень готовности куда меньше.

            С уже построенными другая проблема. Многие уже в почтенном возрасте и пару лет назад начали «декоммунизироваться». На головы прохожим и автомобилистам. Пока без серьезных травм, зато массово. В одном только Киеве с 2017 года таких случаев наберется штук пять.

            Аграрные сверхдержавы с мостами не дружат

            Поэтому могли ли украинцы остаться безучастными, когда в России заявили о намерении построить мост в Керченском проливе? Да ни в жисть.

            Сложно упомнить, сколько разнообразного бреда пришлось выслушать за время строительства. В причудливом хороводе плясали Шпеер, грязевые вулканы, особенности ледообразования в проливе и «Мосфильм». К делу привлекли всех мыслимых экспертов, за исключением разве что инженеров-мостостроителей. И очередной прогноз катастрофы во время строительства (или сразу по его завершении) в 2015–2018 гг. был еженедельным украшением украинских новостных лент.

            В итоге мост уж год как работает. А на Украине продолжают надеяться, что он все же рухнет. Если не от молнии, так от помета чаек.

            Природа этой веры, к слову, имеет вполне простое обоснование. В последние годы Украина была занята окончательным выбором своего места в постсоветской реальности и мировом распределении труда. Она его выбрала: экспорт зерна и гастарбайтеров, сервисная экономика. Одна беда – на таком базисе тяжело строить хоть что-то сложнее будок и сараев. Не будем брать сложные вещи, типа космоса, авиастроения и прочего. На Украине сегодня работает один НПЗ на четверть мощности. И тот закроется, как только Украина перейдет на топливо «Евро-6». Что там мосты – обычные дороги едут строить турецкие и белорусские дорожные строители.

            Живя в условиях такой деградации и опрощения, многие начинают верить, что у соседей все точно так же. А то и похуже. Поэтому так легко верят в снятое «Мосфильмом» строительство Крымского моста и с таким трудом потом принимают реальность.

            Ну а когда берутся за собственные мосты – уж лучше б вовсе не строили. Меньше позора. Да и зачем вообще мосты аграрной сверхдержаве?


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