На Украине предсказали экзотическую «смерть» Крымского моста

Украинские СМИ со ссылкой на директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко опубликовали неожиданный прогноз о том, что, по их мнению, может привести к разрушению построенного Россией Крымского моста.

В интервью украинскому изданию «Сегодня» Сергиенко заявил, что Крымский мост якобы могут разрушить регулярные попадания молний.

«Если молния попадает в мост, то она несет разрушение. Потому что на конструкцию воздействует высокая температура. По сути это плазма, которая выжигает материал. Если она не выжжет его окончательно, то качество металла или бетона в любом случае падает, и конструкции теряют свои несущие качества», – полагает украинский эксперт.

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Даже если мост хорошо и качественно сделан, «это не поможет», считает Сергиенко. «Единственным средством являются специальные средства защиты против молнии. Но это очень недешевое удовольствие», – добавил он.

В среду, 15 мая, Крымский мост отмечает свою первую годовщину. За год его работы транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, трафик составил 5 млн автомобилей и автобусов.

На Украине регулярно придумывают новые способы разрушения Крымского моста. Так, в Киеве уже заявляли, будто бы сооружение не выдержит штормов, а также рассказывали об «уязвимости» моста для ракетных ударов. Пока украинские СМИ и блогеры впадают в истерику из-за, как они его пренебрежительно называли, «надувного» Крымского моста, многие украинцы восторгаются «стройкой века» и приезжают в отпуск на полуостров, чтобы полюбоваться им.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.

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