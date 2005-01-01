Украинские политики и блогеры впали в истерику из-за открытия Крымского моста

На Украине новость об открытии Крымского моста стала не менее значимой, чем в России. И если простые украинцы в социальных сетях зачастую восторгаются «стройкой века», то политики и провластные СМИ соревнуются в предсказаниях о том, что мост скоро рухнет.

На открытие моста в понедельник днем откликнулся президент Украины Петр Порошенко, который – в пику россиянам – называет мост Керченским. «Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения к международному праву со стороны Кремля», – написал Порошенко в своем Facebook, пообещав привлечь Россию к ответственности за якобы противоправное строительство.

Порошенко выступил и с пафосным пророчеством о том, «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым». В то же время известный «порохобот» (так на Украине называют блогеров, которые за небольшой оклад работают на администрацию президента) Мирослав Олешко в комментариях к публикации своего работодателя написал: «Мост соединит украинский Крым с украинской Кубанью, которая будет освобождена от оккупации». В общем, единая позиция в этом дуэте отсутствует.

Отреагировал и министр иностранных дел Павел Климкин. «Оба конца моста – это путь в никуда», – написал он в Twitter, добавив, что по одну сторону моста находится «оккупированный Крым», а по вторую сторону – Россия, где могут «арестовать 1,6 тыс. человек за мирный протест». Все это Климкин пишет в тот день, когда украинские силовики разгромили редакцию РИА «Новости Украина», бесстыдно арестовав журналиста Кирилла Вышинского.

Зато экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметился трезвой оценкой последствий открытия моста для Украины. «То, что украинское правительство со своей стороны, кроме рассказов о невозможности осуществления этого проекта, не предпринимало никаких шагов для блокирования строительства, будет признано большой ошибкой», – заявил он изданию «Главред». По его мнению, «Крым теперь более плотно привязан к России. И население в Крыму станет теперь еще более пророссийским», а Украина, в свою очередь, утрачивает транзит туристов в Крым.

А вот украинский инженер, автор двух проектов керченского моста Георгий Росновский считает, что «из всех возможных вариантов транспортного перехода через пролив россияне выбрали самый неподходящий – он является самым дорогим и самым сложным из всех, которые когда-либо предлагали», пишет сайт «Канал 24».

Росновский также пишет, что «долговечность Крымского моста – под большим вопросом» и «все будет зависеть от природных катаклизмов и нагрузки на мосту», так как «Керченский пролив расположен в районе тектонического разлома и неподалеку от острова Тузла есть сеть глубоких грязевых вулканов», которые могут приводить к колебаниям почвы.

Экс-депутат верховной рады Тарас Чорновил тоже «вангует» короткий срок эксплуатации моста. «Очевидно, что какие-то его части будут регулярно закрываться на ремонт, регулярно будут убытки. Мост будет требовать невероятных средств. Это чисто политический проект, который никогда не станет прибыльным экономически», – заявил Чорновил «ОбозТВ».

Не спит и украинская прокуратура, которая со ссылкой на специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины выступила с упреками в адрес России – якобы за убытки в 10 млрд гривен из-за вмешательства в экологию и окружающую среду Черного и Азовского морей, пишет УНИАН.

Кстати, агентство УНИАН, которое обычно подает себя как серьезное, а не желтое СМИ, в понедельник забыло все каноны солидности и превратилось в боевой листок недругов Крымского моста, уровень его «аналитики» неприятно удивлял.

«Мимо внимания российских пропагандистов, освещавших это событие, прошел конфуз: на «морде» одного из КамАЗов, сопровождавших Путина в его турне по мосту, было написано «Галичанин». Возможно, надпись эта была сделана в честь российского города Галич. Но руки у Кровавого Пастора и «Правого сектора**», как говорится, длинные», – пишет автор агентства в статье «Мост, который пристроился к Крыму». Далее как факт он указывает, что в Керчи Путина «встречал «митинг» из переодетых рабочими и инженерами работников ФСБ, руководителей регионов разного ранга и звезд российского шоу-бизнеса».

В том же УНИАН член Академии строительства Украины Петр Коваль глубокомысленно предрекает, что мост «при серьезных тектонических сдвигах обязательно порвет». К тому же «зимой море под мостом может сковать лед, который весной может способствовать обрушению «стройки века».

Напомним, ранее британская пресса, напротив, назвала окончание строительства Крымского моста «символом победы» президента Владимира Путина и демонстрацией того, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Во вторник Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.