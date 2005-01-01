Западные СМИ назвали Крымский мост символом победы Путина

Британские СМИ пишут, что окончание строительства Крымского моста стало символом победы президента России Владимира Путина.

Возведением моста через Керченский пролив Путин продемонстрировал контроль Москвы над Крымом и ослабил изоляцию жителей полуострова, пишет Daily Telegraph.

Журналисты отмечают, что Крымский мост является «одним из самых сложных инженерных проектов в России», подчеркивая, что четыре километра переправы проходят над водой.

По мнению автора, мост символизирует для Путина победу. Строительство моста корреспондент называет «популярным ходом» для завоевания симпатий жителей Крыма, которые в 2014 году поддержали возвращение полуострова в состав России.

В материале говорится, что строительство моста через «известный своими ветрами и штормами Керченский пролив» стало не только «геополитической победой», но и «достижением инженерной мысли».

По мнению авторов Daily Mail, «гордый» Путин сумел то, что «не смогли сделать цари».

В материале Fox News говорится, что мост стоимостью 3,6 млрд долларов –проект Путина, демонстрирующий, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Журналисты CNN назвали Крымский мост «метафорой 18-летнего правления» Путина. По их мнению, переправа также стала символом международной изоляции России. В статье указано, что для российского правительства мост является «предметом патриотической гордости».

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.