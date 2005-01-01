Путин за рулем КамАЗа открыл Крымский мост

Президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Прямая трансляция с церемонии открытия велась на YouTube.

Перед тем как сесть в КамАЗ, за рулем которого президент и открыл мост, Путин сказал: «Поехали». По мосту проехала колонна КамАЗов, возглавляемая президентом.

Путин заметил, что мост построен качественно и в срок, «даже раньше на полгода».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

Накануне стало известно, что движение через Керченский пролив по мосту будет запущено досрочно – 16 мая, а во вторник Путин примет участие в торжественном открытии переправы.