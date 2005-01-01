Путин во вторник откроет Крымский мост

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено досрочно – 16 мая. Во вторник, 15 мая, президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.

«Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05.30 мск 16 мая 2018 года», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что открытие произойдет на полгода раньше, чем предусмотрено госконтрактом. Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимально допустимая скорость движения – 90 километров в час. Останавливаться на мосту запрещено.

Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4.30 мск.

Накануне запуска движения, 15 мая, состоится торжественное открытие Крымского моста строителями. В церемонии примет участие президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, команда Крымского моста – это более 10 тыс. рабочих и инженеров, которые в сложных природных условиях сумели построить мост на полгода раньше установленного срока.

Итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 млрд рублей. Пропускная способность дороги – до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Автомобильную часть моста через Керченский пролив оборудовали дорожными знаками.

Ранее в понедельник в Сети появился ролик, запечатлевший, как колонна грузовых автомобилей впервые прошла по Крымскому мосту.