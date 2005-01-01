Опубликовано видео тестового проезда по Крымскому мосту

В Сети появился ролик, запечатлевший, как колонна грузовых автомобилей впервые прошла по Крымскому мосту.

На YouTube появился видеоролик, на котором видно, как колонна грузовых автомобилей впервые едет по Крымскому мосту. Первыми через мост проезжают автокраны, после них идут бетономесители.

Напомним, ранее в тестовом режиме по нему ездили только автомобили, занимавшиеся транспортировкой строительных материалов.

По предварительным данным, автомобильное движение по мосту стартует во второй половине мая. Отметим, что на торжественной церемонии открытия Крымского моста ожидается президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что автоподход со стороны Керчи к Крымскому мосту полностью готов, открытие движения на нем будет синхронизировано с запуском движения по мосту.