Строители заявили о готовности автоподхода к Крымскому мосту

Автоподход со стороны Керчи к Крымскому мосту полностью готов, открытие движения на нем будет синхронизировано с запуском движения по мосту, сообщили в госкомитете дорожного хозяйства республики Крым.

«Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Всего при строительстве было построено три путепровода через автоподход и пять локальных очистных сооружений. Открытие дополнительных путепроводов и развязок более не планируется.

Сам автоподход, соединяющий Крымский мост и строящуюся трассу «Таврида» обустроен барьерным ограждением, разметкой, освещением, шумозащитными экранами и дорожными знаками.

Напомним, 10 мая госкомитет дорожного хозяйства Республики Крым опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части Крымского моста.