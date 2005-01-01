Опубликована схема движения на подъезде к Крымскому мосту

Госкомитет дорожного хозяйства Республики Крым опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части Крымского моста.

«На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив», – говорится в сообщении ведомства.

Транспортные средства (кроме грузовых), едущие со стороны Симферополя в направлении моста, могут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия – Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту.

Транспорт со стороны Крымского моста сможет доехать до городов полуострова, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия – Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении крымской столицы

«Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, в случае необходимости могут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совершить разворот нельзя) и, повернув направо в направлении «Керчь», совершить разворот по кольцу в 6,5 км от транспортной развязки на Шлагбаумской площади (пересечение улиц Чкалова и Комарова)», – заявили в ведомстве.

Там добавили также, что легковые автомобили и пассажирские автобусы смогут передвигаться на автомобильных подходах к Крымскому мосту без ограничений, а грузовики весом свыше 3,5 тонны пока смогут добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении только через паромную переправу.