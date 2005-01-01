Песков объяснил особое значение открытия Крымского моста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник откроет движение по Крымскому мосту и лично по нему проедет, отметив: глава государства в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

«Президент продолжает работать в Сочи. Буквально через несколько часов он откроет движение по Крымскому мосту. Президент посетит Крымский мост, побывает в центре управления моста, который круглогодично будет контролировать ход эксплуатации этого очень сложного и важного сооружения. Он проедет по мосту и потом выступит перед рабочими», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что именно президент был инициатором этого проекта.



«Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы. Поэтому сегодня чрезвычайно важный день и с практической точки зрения, и с точки зрения символизма», – сказал Песков.

Напомним, накануне сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено досрочно – 16 мая. Во вторник, 15 мая, президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.