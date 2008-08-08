Украинцы пренебрегли советами Киева не ездить в Крым

Несмотря на предупреждения властей Украины об опасностях, подстерегающих в Крыму, жители страны массово приезжают отдыхать на полуостров.

«Не пугают украинских туристов, следующих в Крым, ни предупреждения об опасности на полуострове со стороны украинских властей, ни заминированные мосты... Поток туристов каждый год с Украины лишь увеличивается. Все едут на полуостров наслаждаться ярким солнцем и чистым морем», – сообщает телеканал «Крым 24».

Пропускные пункты на автодороге на границе с Украиной, рассчитанные на 5 тыс. человек в сутки, летом пропускают до 8 тысяч. С начала 2018 года все автомобильные КПП пропустили более 1,5 млн человек. Только через пункт «Джанкой» прошло 160 тыс. транспортных средств с 928 тыс. пассажиров в обе стороны.

По словам начальника смены автомобильного пункта пропуска «Джанкой» Сергея Ерохина, граждане Украины едут в Крым в том числе для того, чтобы увидеть Крымский мост, передает «Крыминформ».

«Многие ехали увидеть грандиозное событие – открытие Крымского моста. Из Харькова, из Запорожья приезжали просто посмотреть на мост, проехаться по нему», – сказал он, отметив, что сейчас отношения между украинцами и их родственниками в Крыму налаживаются.

На прошлой неделе политтехнолог Михаил Подоляк уличил украинские власти во лжи о том, что в Крыму нет туристов.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что число украинских туристов в Крыму растет.