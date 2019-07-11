Кличко обсудил с Зеленским свою возможную отставку

Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

По его словам, 10 июля у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей и назначении своего человека на должность председателя КГГА, заявил Кличко в Facebook.

«Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления – когда мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, который перед обществом не имеет никаких обязательств. К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович», – написал Кличко.

В связи с этим Кличко предложил провести в столице досрочные местные выборы.

«И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», – сказал Кличко.

Отмечается, что Зеленский огласит решение по данному вопросу непосредственно Виталию Кличко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.