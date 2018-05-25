Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой

Мэр Киева Виталий Кличко в преддверии финала Лиги чемпионов произнес очередную запоминающуюся цитату, которая уже стала мемом в соцсетях.

«Я люблю футбол, потому что футбол есть», – приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко в Twitter. Также он произнес другую неоднозначную фразу, сказав, что «футбол очень популярен в Киеве, но нам необходимо, чтобы он был мегапопулярен».

Городской голова говорит! @Vitaliy_Klychko

Мэр Киева

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе

Верит в силу спорта #финалЛЧ pic.twitter.com/2uyAGNR3jS — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 мая 2018 г.

Мэр Киева также добавил, что футбол – это «классная игра, азарт, адреналин, эмоции».

Новые цитаты Кличко моментально разлетелись по соцсетям. Пользователи окрестили его слова про футбол, который «есть», цитатой дня, и вспомнили прошлые высказывания политика.

«Футбол любят не только лишь все», – пошутил Slava Wob во «Вконтакте».

«Сильно ему Льюис вдарил», – предположил Никодим Цацкин.

«Хорошо, что футбол – это у нас здесь. Потому что мы его любим, и заслужили его проведение здесь, в столице Украины. Шанс погрузиться в этот праздник выпадает не только лишь всем, поэтому в меня приходит восторг от этого всего, и я могу сказать лишь то, что я счастлив быть здесь», – сгенерировал новую речь Кличко George Abashidze.

Кличко известен своими косноязычными высказываниями, некоторые из них стали крылатыми, например: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Косноязычие политика стало популярным мемом в Рунете.