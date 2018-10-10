Блогеры высмеяли Кличко за свежую идею в сфере ЖКХ

Пользователи Сети отреагировали на заявление мэра Киева Виталия Кличко о неэффективности центрального отопления и оценили идею отказаться от горячего водоснабжения.

Заявление Кличко о необходимости отказаться от горячего водоснабжения разозлило пользователей Сети, передает РИА «Новости».

«В Европе ведь не мылись в прошлые века», – заметил serbret981.

«Говорят, Кличко может дать киевлянам Термос», – написал другой пользователь.



«На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой», – предрек третий.

«Лучше отказаться от Кличко», – предложил четвертый.

Напомним, в пятницу Виталий Кличко жаловался на дороговизну и «неэффективность» центрального отопления, а также сказал, что Киев является единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение.

На прошлой неделе Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого Украине «сейчас не дают».

В августе член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева говорила, что страна должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.