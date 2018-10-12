Кличко посетовал на «неэффективность» центрального отопления

Мэр украинской столицы Виталий Кличко пожаловался на дороговизну и «неэффективность» центрального отопления из-за «значительной теплопотери при транспортировке воды по трубам».

По словам Кличко, «при централизованном водоснабжении достаточно дорого подогревать, транспортировать воду, содержать сети», а значительная теплопотеря при транспортировке воды по трубам является большой проблемой, передает ТАСС.

«Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», – отметил мэр украинской столицы в эфире канала «Киев».

Более того, Кличко назвал «Киев единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение».

Мэр Киева пообещал, что вскоре комиссия, изучающая этот вопрос, обнародует выводы «и однозначно, что мы будем публиковать итоги для того, чтобы переходить на более эффективное средство».

Ранее Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами.