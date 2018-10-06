Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами

Мэр украинской столицы Виталий Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого «нам сейчас не дают».

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду», – приводит слова мэра украинской столицы «Украинская правда».

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», – напомнил киевский градоначальник.

При этом Кличко сообщил, что у него «есть бойлер».

В то же время мэр украинской столицы признал, что многие киевляне не имеют возможности приобрести водонагреватели, однако все же отметил, что установка бойлеров позволит жителям украинской столицы стать независимыми от центрального водоснабжения.

Напомним, инициативу вице-премьера Украины Геннадия Зубко об отказе от централизованного горячего водоснабжения в энергетических компаниях и политических партиях страны назвали безумием, подчеркнув, что Киев стремится сократить расходы бюджета, переложив ответственность за проблемы системы ЖКХ на потребителей.