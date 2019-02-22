Кличко с гордостью рассказал о росте смертности в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя показатели смертности в медицинских учреждениях города, оговорился и похвастался «ростом смертности».

«Если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно – мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», – сказал Кличко в эфире NewsOne, передает РИА «Новости».

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Киева несколько раз оговорился, пытаясь произнести слово digitalization (цифровизация), чем насмешил окружающих и своего брата Владимира.