В Сети посмеялись над видео с поющим Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко спел культовую песню The Beatles "Let it Be", которую готовит к открытию 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом.

«Друзья! Киев готовится к тому, чтобы принять большое спортивное мероприятие. 1 октября откроется 56-й конгресс Всемирного совета по борьбе с терроризмом, который на Украине состоится впервые. И встречи с фанатами бокса, посещение детского дома, автограф-сессия звезды, благотворительный аукцион. Также мы готовимся к шоу талантов. Это моя вторая репетиция», – написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Пользователи подняли Кличко на смех, раскритиковав его вокальные данные.

«Кличко напомнил Масяню. Мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем слов. Эх!» – написала sarinav3.

«Музыкант», включи горячую воду!», – просит Максим Ломанов.

Кличко в шортах отрепетировал песню The Beatles перед заседанием Рады #Рады — Александрова Анжела (@rusxk) 27 сентября 2018 г.

«Это хорошо, что у тебя такое хобби, а Киев может подождать с горячей водой и мусором. В жопу киевлян. Сбренькай что-то задушевное», – язвительно прокомментировал пост Senya Or.

«Да, талант есть талант. Что оратор, что музыкант, а мэр какой! Киевлянам как повезлo. Все завидуют!» – считает Валерий Коринев.

Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой.