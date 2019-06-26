Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры.

Во вторник Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов столицы в честь лидеров украинских националистов: лидера ОУН*-УПА* (запрещена в РФ) Степана Бандеры и гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича.

Такое решение разозлило записных «патриотов» Украины. Так, глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович и депутат Киевского горсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк уже сообщили, что на решение суда будет подана апелляция, «если нужно – и в Верховный суд». Помимо них подать апелляцию готовится и мэрия Киева, о чем в среду сообщил градоначальник столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Реванша не будет! Во-первых, мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киеврады о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых, на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов», – заявил Кличко.

Напомним, история с переименованием началась несколько лет назад, но это вызвало резкую критику со стороны ряда политиков, общественников и самих горожан. Одной из самых ярых противниц «декоммунизации» Киева стала активистка и правозащитница Елена Бережная. Она организовывала митинги против переименования, а также собирала подписи под петицией за отмену соответствующих решений.

Бережная не побоялась войны с националистами и неоднократно рассказывала об угрозах в свой адрес. Она сообщала, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «выламывали» двери ее квартиры и проводили обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину. Ее также задерживали из-за георгиевской ленточки и за организацию акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка».

Елена Бережная (фото: с личной страницы Facebook)

Газета ВЗГЛЯД поговорила с Еленой Бережной о том, как ей вместе с киевлянами удалось одержать важную победу над украинскими националистами в «войне переименований».

ВЗГЛЯД: Елена Петровна, вы приложили максимум усилий для того, чтобы суд отменил решение Киевсовета о переименовании двух столичных проспектов, но националисты собираются опротестовать решение суда. Есть ли у них шансы на успех в «войне переименований»?

Елена Бережная: Что касается проспекта генерала Ватутина, то его окончательное переименование так и не состоялось, так как по нашему ходатайству 1 июня 2017 года суд приостановил это решение. Сегодня проспект де-юре продолжает носить имя генерала. А вот на Московском проспекте, переименованном в честь Бандеры, к сожалению, уже и вывески успели поменять.

Теперь ответчики в лице Киевсовета, Института нацпамяти и депутаты от партии «Свобода» будут обжаловать это решение в апелляционном порядке. Процесс затянется на несколько месяцев, но я уверена, что у нас сильная правовая позиция, и когда решение вступит в силу – Киевсовет будет обязан поменять все вывески, карты и названия на Московском проспекте.

ВЗГЛЯД: Недавно в Харькове имя маршала Жукова удалось вернуть на карту города, памятник ему также восстановлен. Есть ли надежда на то, что успех киевлян и харьковчан удастся развить в рамках всей Украины?

Е. Б.: Киевсовет в нынешнем его составе не сможет последовать примеру своих харьковских коллег. У нас депутаты в основном занимаются распределением земли под стройки и другим бизнесом, а вопросы идеологии и переименований отданы на откуп националистам из партии «Свобода».

Но у нас есть надежда, что после выборов в Раду будут инициированы досрочные выборы в Киевский городской совет. И на этой стадии всем общественникам нужно будет работать над тем, чтобы партии вроде «Свободы» туда больше не попали. И когда будет сформирован новый состав Киевсовета – мы инициируем вопрос о том, чтобы одним скопом отменить все решения по спорным переименованиям.

ВЗГЛЯД: Перейдем к правозащитной деятельности. 13 июля известному киевскому писателю Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет. Насколько мы знаем, преступники до сих пор находятся на свободе. На каком этапе находится расследование обстоятельств убийства Бузины?

Е. Б.: Обвиняемые действительно находятся на свободе и в любой момент могут покинуть страну. Суд не применил к ним никакую меру пресечения, потому что судьям не хватило мужества выстоять под давлением и угрозами со стороны националистов. И после замены судей мы находимся в ситуации, когда с 13 июля дело об убийстве Олеся начнут рассматривать с самого начала и проходить все те процедуры, которые были пройдены с другим составом коллегии на протяжении года и трех месяцев.

С правовой точки зрения ни в одной стране мира нет лиц, которые обвиняются в умышленном убийстве и находятся не под стражей. Это нонсенс. Потому подозреваемым нужно изменять меру пресечения. И тогда уже их адвокаты будут заинтересованы в более оперативном рассмотрении дела и окончательном принятии решения.

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ВЗГЛЯД: А на каких стадиях сейчас находится рассмотрение дел Евгения Мефедова и Кирилла Вышинского?

Е. Б.: Тут дело даже не в стадиях рассмотрения. Что касается Жени Мефедова – я уже давно говорю: Россия должна дать ему звание героя за то, что он за все эти годы не сломался. Его продолжают держать под стражей по надуманным обвинениям, которые рассыпаются в суде. Абсолютно такая же ситуация с Кириллом Вышинским.

Их используют как заложников для того, чтобы наполнить обменный фонд.

Я надеюсь, что после встречи президентов России и США в Осаке будет положен хоть какой-то путь по диалогу об обмене удерживаемых лиц. И я надеюсь, что руководство Украины не станет чинить препятствия для того, чтобы произвести обмен по формуле «всех на всех», включая тех несчастных моряков, которых Петр Порошенко бросил на смерть в Керченский пролив.

ВЗГЛЯД: Известно, что силовики и праворадикалы и на вас оказывают серьезное давление, включая проведение обысков и открытие уголовных дел. Такая практика продолжается и при новой власти?

Е. Б.: Да. Уголовные дела против меня пачками рождаются, но такими же пачками закрываются. Например, на каждом заседании суда по переименованиям проспектов, националисты угрожают мне физической расправой, ставят палатки и приводят туда толпу, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы. Это очень тяжело.

Но мы работаем в правовой плоскости, и я уверена, что наша деятельность не подпадает под какие-либо правонарушения. Видимо, страна у нас такая и такая власть. Мы должны это пережить.