Суд в Киеве отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета, который переименовал два проспекта украинской столицы в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что «суд частично удовлетворил исковые требования». Вятрович обещал подать апелляцию после получения «полного текста с мотивацией», передает ТАСС.

Депутат Киевсовета Юрий Сиротюк также заявил, что на решение суда будет подана апелляция, «а если нужно и в Верховный суд», передает РИА «Новости».