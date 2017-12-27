Опубликовано видео с ярким заявлением россиянина Мефедова в украинском суде

Гражданин России Евгений Мефедов, уже около пяти лет находящийся в украинских СИЗО, в суде города Николаева выступил с речью, в которой предложил судье посадить его в тюрьму, если в этой стране нельзя не поддерживать нацизм.

«Если в этой стране сажают в тюрьму лишь за то, что человек не поддерживает нацистов, не поддерживает фашистов, не поддерживает Бандеру, Шухевича и прочих, если за это человека сажают в тюрьму, то тогда конечно – сажайте в тюрьму», – сказал он на заседании.

Видео его речи опубликовано на YouTube.

Суд идет в Николаеве над Мефедовым и одесситом Сергеем Долженковым. Процесс начался заново, так как поменялся судья. 27 февраля состоялось подготовительное заседание.

Изначально он был под следствием по делу о трагедии 2 мая в Одессе, но был оправдан. Сразу после этого его снова отправили в СИЗО – на этот раз по делу о подготовке «свержения власти».

Позже, в декабре 2017 года, Мефедова должны были передать во время обмена пленными представителям Донбасса, но вместо этого вернули в СИЗО.