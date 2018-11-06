Украинская правозащитница сообщила о выламывающих дверь ее квартиры сотрудниках СБУ

Руководитель общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты», правозащитница Елена Бережная сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «выламывают» двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину.

«Для нашей власти 75-летие освобождение города-Героя Киева от немецко-фашистских захватчиков – день скорби, что Украина не осталась под нацисткой оккупацией! Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца-генерала Николая Ватутина», – написала Бережная в Facebook.

Генерал Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.