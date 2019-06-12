Украинскую нацию создают методом травли школьниц

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12 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с «Газпромом» выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство «Газпрома» ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Украинскую нацию создают методом травли школьниц

По мнению некоторых жителей Украины, на коллективной фотографии достойны присутствовать только те школьники, которые посещают приход «правильной» церквиФото: news.church.ua
Украинская школьница подверглась травле со стороны одноклассников и их родителей только по одной причине – она является прихожанкой канонической православной церкви. А один из украинских спортсменов – за свой черный цвет кожи. Эти два случая наглядно иллюстрируют то, какими методами сегодня создается «единая украинская нация». Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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            Украинскую нацию создают методом травли школьниц

            По мнению некоторых жителей Украины, на коллективной фотографии достойны присутствовать только те школьники, которые посещают приход «правильной» церкви   12 июня 2019, 20:55
            Фото: news.church.ua
            Текст: Николай Стороженко

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            Украинская школьница подверглась травле со стороны одноклассников и их родителей только по одной причине – она является прихожанкой канонической православной церкви. А один из украинских спортсменов – за свой черный цвет кожи. Эти два случая наглядно иллюстрируют то, какими методами сегодня создается «единая украинская нация».

            Начало июня – традиционная пора выпускных. Девушки в бальных платьях, вальсы, встреча рассвета... Теперь это не для всех, по крайней мере на Украине.

            В одном из сёл Черновицкой области произошёл позорнейший инцидент: мать одной из выпускниц 9-го класса запретила приходить на выпускной вечер одной из учениц, Кристине Велущак. А чтобы уж наверняка – отказалась принимать от неё деньги (как организатор мероприятия).

            Причина такой нелюбви, к сожалению, для нынешней Украины банальна. Кристина – прихожанка канонической Украинской православной церкви. Той самой, что Московского патриархата. Таких, как Кристина, всё ещё много даже на Западной Украине: люди молятся без храмов, собираются по очереди в домах. Параллельно пытаются строить новые храмы взамен отобранных.

            А вот большинство одноклассников Кристины ходят в храмы новоявленной «ПЦУ» (порошенковской). Такая вот загогулина.

            Особенности национальной травли

            «ПЦУ», как известно, без году неделя – вот только в январе Варфоломей томос вручил. Так что неудивительно, что

            её сторонники заразились известным расстройством: «Быть большим католиком, чем папа римский». И со звериной серьёзностью играются в крестоносцев и инквизицию.

            Школа, где училась Кристина, уже давно считается проблемной. Официально образование на Украине отделено от церкви. Но большинство в родительском комитете, а главное, в школьном руководстве – раскольники. Так что круг замыкается – и шансов его разомкнуть нет.

            Жаловаться они, конечно, пробовали. Но и в районном отделе образования услышали в ответ: «А почему вы ходите в храм УПЦ? Вы должны ходить в ПЦУ».

            На выпускных фото Кристина и её мама стоят отдельно – они пригласили своего фотографа. Нанятому родительским комитетом строго-настрого запретили фотографировать Кристину. Будто бы её и не было вовсе. «Они пошли в зал праздновать, а мы пошли в церковь фотографироваться, а потом отпраздновали всей православной семьёй. У нас была одна выпускница, был настоятель, он нас поддержал. Было очень тяжело морально, я очень боялась за Кристину», – описывает день выпускного её мама.

            Кстати, про инквизицию – не для красного словца. «...они [те, кто больше всего преследовал Кристину] даже к другим детям подходили и спрашивали: «С какой ты церкви? Ты с УПЦ или в ПЦУ?» – рассказывает Кристина.

            Кристину хотели лишить не только выпускного, но и диплома с отличием, но тут уж не вышло – отличница.

            Все эти подробности – не для того, чтобы вышибить слезу. А для понимания. На современной Украине можно быть украинцем, говорить на украинском языке, быть коренным жителем в своём селе. И всё равно однажды проснуться бесправным изгоем.

            И второе. Есть такая избитая фраза из «Изумрудной скрижали»: что наверху, то и внизу. А вот тут наоборот. Пять лет назад Евромайдан всбаламутил и поднял наверх самое мерзкое и низменное, что бывает в людях. Постепенно эта мерзость становится нормой жизни.

            А пример – как на заказ просто.

            Украинские журналисты против спортсменов-афроукраинцев

            На днях партия президента Украины Владимира Зеленского огласила список своих кандидатов в депутаты. На 10-м месте списка – Жан Беленюк. Жан – украинский спортсмен, борец, в 2016 году привёз серебряную медаль с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

            Но есть у Жана серьёзный «недостаток» – вернее, недостатком это считают иные истовые патриоты Украины: цвет его кожи.

            ...Вечер воскресенья – самое мёртвое время для новостников. Никто не читает новости, никто их не генерирует. Но в минувшие выходные ситуацию спасал Василий Чепурный – журналист издания «Голос Украины». Официального издания украинского парламента (!).

            (фото: John Locher/AP/ТАСС)
            Жан Беленюк (фото: John Locher/AP/ТАСС)

            Вычитав, что партия Зеленского двигает в депутаты Беленюка, журналист просто взбеленился. «Дали зэка [речь о Януковиче – Авт.] – выбрали президентом. Дали еврея-клоуна [а это о Зеленском – Авт.] – выбрали президентом. Теперь дают негра в депутаты – точно выберут... Может нам ещё транссексуала подсунут или робота уже?»

            Нет, ни расизм, ни шовинизм – не есть нечто невиданное на Украине. Но одно дело, когда это наблюдается на каком-нибудь националистическом шабаше. И совсем другое, когда такое исполняет (публично!) журналист официального издания Верховной рады. В Европе, куда Украина так стремится попасть, за такие выходки журналист вылетел бы не только с работы, но и из профессии вообще. А этот ничего, работает. Постик только удалил.

            Или администрация Facebook удалила. Потому что в воскресенье вечером человек триста не поленились прийти в комментарии и написать пану Васылю множество «тёплых» слов. И это, пожалуй, единственное, что в этой ситуации утешает.

            ***

            Возникает вопрос: могло ли этого не случиться? Сомнительно. «Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», – это слова Зеленского за пару дней до второго тура. А раз Бандера – это классно, то и остальное остаётся, как было. Можно быть расистом и не стыдиться этого. Можно терроризировать школьников, показывая им, что твёрдость убеждений может превратить их в изгоев. В конце концов известно высказывание Романа Шухевича, одного из соратников Бандеры: «Если в борьбе за независимую Украину придется убить половину населения, то это не будет слишком большой ценой». Вот они и практикуются – на детях да в соцсетях.

            «Железом и кровью» – так когда-то создавал единую немецкую нацию Отто фон Бисмарк. Единую украинскую нацию почему-то упорно пытаются лепить из какой-то дурно пахнущей субстанции коричневого цвета. Причём что в центре, что на местах.


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