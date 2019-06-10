Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры

Школьнице, окончившей девятый класс в Черновицкой области Украины, запретили приходить на выпускной из-за ее принадлежности к канонической Украинской православной церкви, сообщили в просветительском отделе УПЦ Московского патриархата.

В сообщении на сайте отдела УПЦ говорится, что обижать одноклассницу начали еще до выпускного, нападки исходили от детей прихожан раскольнической церкви.

Как сообщила мама школьницы Каролина, в отделе образования ей заявили, что они с дочерью должны ходить в приходы раскольников, а руководство школы на ситуацию никак не отреагировало. На директора учебного оказывали давление активисты из отдела образования, добавила она.

Когда девочка пришла сдать деньги на выпускной, мама одного из учеников заявила, что та на него не пойдет. «Забери свои москальские деньги, нам от тебя ничего не надо!» – приводятся ее слова в сообщении.

Тем не менее, выпускница отдала необходимую сумму. Тогда мать одноклассника пошла за ней в учительскую и стала бросать в нее деньгами. На поведение женщины никто не отреагировал, учителя защитить девятиклассницу не пытались.

Девочка вместе с мамой все же пришли на неофициальную часть мероприятия. При этом родители ее одноклассников отказались фотографировать своих детей вместе с ней. «Фотографии делали отдельно. (…) Они давали четкие указания своему фотографу, кого снимать, а кого нет», – рассказала Каролина.

Давление на прихожан канонической Украинской православной церкви усилилось в связи с признанием Константинопольским патриархатом так называемой Православной церкви Украины. В канонической украинской церкви заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Продолжаются захваты храмов канонической церкви, преследование ее священнослужителей, арест церковных земель.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД