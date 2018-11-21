Общину храма в Виннице выселили из-за отказа переходить в «новую церковь»

Общину храма святого Александра Невского при школе милиции в Виннице выселили вместе с имуществом после отказа переходить под юрисдикцию «новой церкви» Украины, сообщил настоятель храма, протоиерей Виктор Парандюк.

«Пятнадцать лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать… Вот вам и результаты завтрашнего «томоса». Нас выселили с имуществом из помещения, оно принадлежит силовому ведомству», – сообщил Парандюк, передает РИА «Новости».

Храм святого благоверного князя Александра Невского был создан в контрольно-пропускном пункте высшего профессионального училища департамента государственной службы охраны при МВД Украины. Сначала в нем была молельная комната для курсантов училища и преподавателей, а также для курсантов пожарного училища, которое находится рядом. Потом там создали храм, в который ходили курсанты, преподаватели и люди, живущие рядом.

Тем временем в пресс-службе УПЦ сообщили, что украинские радикалы намерены организовать провокации возле кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Чернигове.

«Сразу после того, как в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос новообразования «Православной церкви в Украине», радикалы из «Правого сектора*» (запрещен в России) на странице в Facebook разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове», – говорится в сообщении. УПЦ

В частности, радикалы призывают жителей Чернигова «принуждать верующих УПЦ переходить к новому «церковному объединению».

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.