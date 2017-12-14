Украинскому борцу Беленюку запретили выступать на ЧЕ в России

Серебряный призер ОИ-2016 украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сообщил, что получил запрет ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет в России.

«На чемпионат Европы, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда. Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме. В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя», – передает ТАСС пост Беленюка в Instagram.

Напомним, 14 марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил украинским спортсменам задуматься о переезде в Россию, чтобы регулярно участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов.