Путин ответил на вопрос об освобождении Вышинского

Президент Владимир Путин сообщил, что российские власти не забыли о задержании на Украине главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Мы думаем об этом, мы не забыли», – сказал президент, отвечая на вопрос о возможном обмене Вышинского на режиссера Олега Сенцова или украинских моряков, задержанных в России, передает ТАСС.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Он отметил, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».