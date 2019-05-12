Зачем маршала Жукова возвращают на Украину

Междувластие на Украине может привести к идеологической оттепели, старт которой дан в пророссийских Харькове и Одессе. Так, харьковский мэр Геннадий Кернес и одесский депутат Николай Скорик, вопреки закону о деккомунизации, предлагают вернуть на карты своих городов имя советского полководца Георгия Жукова. Почему политики на Украине решили вспомнить про маршала Победы?

Имя маршала Советского Союза Георгия Жукова может вернуться на карты двух крупнейших городов Украины – Харькова и Одессы. Несмотря на действующий закон о декоммунизации, мэр Харькова Геннадий Кернес накануне Дня Победы предложил горожанам поддержать две петиции: первая касалась того, чтобы убрать так называемую палатку атошников с площади Свободы; вторая – чтобы вернуть одному из проспектов города его историческое название: имени маршала Жукова.

«На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я – за то, чтобы ее убрать. С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко, сложнее. Оба достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов – кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно», – написал Кернес на своей странице в Facebook.

В короткий срок обе петиции набрали необходимые пять тысяч подписей, после чего официально перешли на рассмотрение мэра Харькова.

Однако 10 мая в этот вопрос вмешался главный идеолог декоммунизации Владимир Вятрович. В своем заявлении руководитель Украинского института национальной памяти пригрозил Кернесу в случае переименования проспекта тюремным сроком до 10 лет, призывав своих сторонников «вместе остановить реванш».

Но, парируя угрозы Вятровича, Кернес отметил, что работает в рамках закона и полномочий местных органов самоуправления, и указал оппоненту на то, что мнением харьковчан по вопросам декоммунизации никто не интересовался.

«Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличаться от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем»,

– резюмировал Кернес, явно апеллируя к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что в рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тысячи топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Кроме того, под снос попали 2,5 тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Ленину. Не пожалели декоммунизаторы и маршала Жукова – памятники полководцу были разрушены в крупных городах Украины вопреки позиции большинства местных жителей. При этом киевляне, харьковчане и одесситы не оставляют надежд на то, что с приходом новой власти в их городах начнется пересмотр политики декоммунизации, используя механизмы петиций.

На этом фоне действия Кернеса уже дают свои результаты. Во-первых, мэрия Харькова предписала «добровольно в трехдневный срок» убрать «самовольно установленную палатку» с площади Свободы. Во-вторых, со схожей идеей, но уже в Одессе выступил народный депутат Николай Скорик. Он предложил одесскому горсовету вернуть историческое название проспекту маршала Жукова, который в 2016 году с подачи тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили переименовали в проспект Героев Небесной сотни.

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По мнению директора фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко, своими действиями Геннадий Кернес проверяет украинскую власть на идеологическую толерантность.

«Это пробный камень относительно того, насколько новая власть, новый президент и его окружение будут толерантно относиться к экспериментам в сфере гуманитарной политики, в свое время начатым Вятровичем», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «Кернес фактически провоцирует власть на то, чтобы она дала ответ: они будут и далее проводить политику надругательства над нашей историей или, наоборот, будет некое послабление ситуации».

«Апеллируя к Зеленскому, Кернес ведь помнит, что на Украине президентская власть достаточно сильна несмотря на то, что по конституции полномочия президента ограничены. Но это формально, а вот неформальное и косвенное влияние велико. Тем более Зеленский, в отличие от Порошенко, пока не замечен в перегибах по вопросам истории», – отметил Бондаренко.

В свою очередь харьковский политолог, директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов считает, что подобные шаги Кернеса являются лишь небольшой уступкой горожанам на фоне приближающихся парламентских выборов.

«Аналогичные петиции висели на сайте горсовета много лет, но сейчас Кернес решил на них обратить внимание.

Харьковчане знают Геннадия Адольфовича как человека, тонко чувствующего текущие общественно-политические процессы.

Он всегда держит нос по ветру и принимает конъюнктурные решения», – рассказал Долгов газете ВЗГЛЯД.

«Мы наблюдаем некий вакуум власти: Порошенко уже не президент, Зеленский еще не президент, потому сейчас будет множество шагов, которые можно расценить двояко: как и заигрывание с электоратом Юго-Востока, и заигрывание с тем, кто выиграл президентскую гонку, и его окружением. Не будем забывать, что Кернес является давним бизнес-партнером Игоря Коломойского, а Коломойский – один из спонсоров Зеленского», – напоминает политолог.

«И даже если имя Жукова вернут на карту города – это всего лишь небольшая уступка жителям региона. Для самих харьковчан мало что изменится, тем более новые названия в городе вообще не приживаются. Конечно, они им мозолят глаза, но люди стараются абстрагироваться», – добавил Долгов.

Схожее мнение высказал и уроженец Харьковщины, народный депутат Украины Евгений Мураев, связывая действия Кернеса как со сменой президента, так и с приближающимися выборами в Раду.

«В преддверии парламентских выборов все эти инициативы похожи на политический популизм. При этом я не думаю, что Зеленский кардинально отличается от Порошенко, потому что его заявления неоднозначны и противоречивы по сравнению с тем, что он говорил до выборов. Но, наверное, у Геннадия Адольфовича есть какие-то основания апеллировать к Зеленскому, хотя я в этом не вижу смысла», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

«Не исключено, что Кернес будет поддерживать отдельных политиков, которые пойдут в Раду. Будет ли он баллотироваться сам? У него есть такое право, но сейчас он один из лучших мэров на Украине, в Харькове строится инфраструктура, в плане чистоты и порядка в городе тоже все хорошо. Когда мы с ним разговаривали – у него таких намерений не было, он собирается и дальше работать на благо города», – продолжил Мураев.

При этом он считает, что вопросы переименований и установки памятников должны решаться жителями регионов путем проведения местных референдумов.

«У политиков нужно забрать эти вопросы, пускай конкурируют в вопросах экономики. Тогда мы сможем преодолеть раскол, который возник у нас в 2004–2005 годах. Не должны представители одних регионов навязывать своих героев жителям других регионов. Ведь харьковчане действительно очень негативно воспринимали все эти переименования и сносы памятников, но полиция была на стороне радикалов, потому противостоять этому было невозможно», – посетовал нардеп.

В то же время коллега Мураева по парламенту, одессит и первый зампред фракции БПП Алексей Гончаренко считает, что действия Кернеса и призывы Скорика незаконны.

«Инициативы Кернеса и Скорика противоречат закону о декоммунизации, который должен исполняться. Я не голосовал за этот закон, но закон есть закон», – сказал Гончаренко газете ВЗГЛЯД.

«Если кто-то из мэров городов или народных депутатов хочет предпринимать такие действия – пускай предлагают или вносят изменения в действующее законодательство. Все остальное – это чистой воды популизм, продиктованный приближающейся избирательной кампанией в Раду», – сказал Гончаренко.

При этом он добавил, что, «как законопослушный гражданин», пока не может поддержать возвращение одному из проспектов в Одессе имели маршала Жукова. «Но если в Раду поступит соответствующий законопроект – мы его рассмотрим», – заключил Гончаренко.