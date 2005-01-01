Салют из Москвы нормальным людям Одессы

В Москве дают салют в честь освобождения Одессы от фашистов. Кажется, вслед за Бессмертным полком у нас зарождается новая отличная традиция. На пути к 75-летию Победы салюты прогремят и по поводу освобождения других городов СССР и стран Европы.

Так получилось, что весь прошлый год мы с командой «Русских Репортеров» колесили по странам бывшего Советского Союза, реализуя проект «Школа реальной журналистики». Он рассчитан на молодых журналистов, работающих на русском языке или хотя бы его понимающих.

Один из дней мы посвящали разбору материалов участников – текстов для газет или Сети, фото, видеосюжетов. Так вот, не было ни одной страны, где нам не показали бы материалы, касающиеся Великой Отечественной. Исторические зарисовки, портреты ветеранов, сюжеты о солдатских захоронениях и много чего еще. Это было и в Средней Азии, и в Закавказье, и в Прибалтике. А речь, напомню, о молодых журналистах, выросших уже не в СССР. Так стало понятно – кроме русского языка, нас всех по-прежнему объединяет общая историческая память.

Да, мы все знаем о маршах ветеранов СС в странах Балтии, о сносе памятников советским воинам на Украине, о запрете георгиевской ленты в Грузии – это все правда, но это только одна сторона правды. Другая состоит в том, что для абсолютного большинства нормальных людей во всех без исключения странах бывшего Советского Союза память о войне (тут пафос уместен) – священна, так же, как и для подавляющего числа россиян. И не только в странах СССР – все же ездят по европам и беседуют с местными людьми за кружкой пива.

Между нами могут быть политические, экономические, эстетические, да какие угодно разногласия. В одной стране могут не любить другую и предъявлять друг другу кучу претензий. Но есть вещи, которые определяют человека, как человека, и нацию, как нацию. Память о самой страшной войне в истории человечества – одна из важнейших.

Если у человека что-то не ёкает в сердце при виде картинки Бессмертного полка – у меня возникают серьезные сомнения, человек ли он. Если нация пытается воевать с мертвыми солдатами-освободителями – у меня возникают серьезные вопросы к ее будущему.

Именно к таким – нормальным – людям и обращен этот жест российского министерства обороны. На мой взгляд, жест невероятной красоты. Салют в Москве в честь освобождения их городов. Всего таких салютов до 9 мая 2020 года будет 17: в дни освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги, Белграда, Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и, разумеется, в честь взятия Берлина.

Особенно почему-то вдохновила Одесса – не только тем, что первая. И даже не тем, что это немаловажный город для русской культуры. В 2014 году в одесском Доме профсоюзов произошло, пожалуй, самое чудовищное, что могло произойти с людьми после той войны. Ненависть достигла наивысшей, какой-то инфернальной точки. Я на полном серьезе написал тогда в фейсбуке, что для меня Одесса, которую раньше любил, теперь проклятый город – и, кстати, не сильно изменил свое мнение и теперь.

Но в Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из Москвы. Из столицы Победы.