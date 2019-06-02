За «оккупацию России» главному идеологу Украины посулили тюрьму и психбольницу

Взгляд
2 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:42  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
Перейти а раздел…

Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
Перейти а раздел…

Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Кадыров отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
            МИД объяснил необоснованность требований Украины в Международном суде ООНПознер отреагировал на внесение в список «врагов Украины»Власти США начали требовать ссылки на соцсети при оформлении визыЗадержаны выстрелившие в пятилетнего ребенка украинские полицейские
            В ЛНР сообщили об учащении обстрелов с приходом ЗеленскогоИндонезия сообщила сроки получения Су-35Шестилетний мальчик убил восьмилетнюю девочку смесителем в Нижнем ТагилеВодитель из Узбекистана въехал в толпу в Петербурге
            Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в КремлеНазваны товары, переживающие покупательский бум со стороны россиянВ РПЦ рассказали о проблеме терпимости к «пьяненьким»Симоньян оценила слова Саакашвили о «любимом персонаже Путина»

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            война с историей


            Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного националистами памятника Жукову

            Особый случай


            Подруга русского пранкера объяснила, почему выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

            Видео

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            Большая политика


            Филиппины прокомментировали санкции США за военное сотрудничество с Россией

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            За «оккупацию России» главному идеологу Украины посулили тюрьму и психбольницу

            Архитектор декоммунизации Украины может угодить в руки психиатров    2 июня 2019, 17:27
            Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
            Текст: Алексей Нечаев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что над Россией следует установить «оккупационную администрацию», чтобы «вылечить» россиян от «имперского синдрома». По мнению экспертов, это заявление продиктовано не только хронической ненавистью Вятровича к России. Для него есть и более актуальные причины.

            «Очевидно, речь должна идти о какой-то оккупационной администрации, для того чтобы провести определенное очищение общественного сознания в Российской Федерации. Я, к сожалению, не вижу какого-то потенциала в российском обществе, достаточного для того, чтобы преодолеть этот имперский синдром и вылечить от него целое общество», – заявил директор украинского Института национальной памяти в интервью «4 каналу». При этом он провел аналогию между послевоенной Германией и современной РФ.

            Напомним, что этот львовский «историк» уже более 10 лет занят непримиримой борьбой с Россией сразу на двух фронтах.  

            Первый фронт – это война с историческим прошлым посредством массовых фальсификаций и подлога архивных документов. Этим Вятрович отличился как на посту руководителя государственного архива СБУ в эпоху Виктора Ющенко, так и в нынешней должности директора Института нацпамяти.

            Сюда же можно отнести и главный проект Вятровича – тотальная декоммунизация. Начиная с 2015 года на Украине переименовали 52 тысячи топонимов, среди которых 987 населенных пунктов и 32 города. Параллельно пошли под снос 2,5 тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Владимиру Ленину.

            Борьбы с советским прошлым архитектору декоммунизации оказалось недостаточно, поэтому он анонсировал «деколонизацию Украины». Подвластный ему институт в настоящее время разрабатывает законопроект, по которому должны быть переименованы юридические лица, своими названиями «популяризующие Российскую империю». Также запланированы переименование улиц, названных в честь российских писателей, и традиционный уже снос памятников. Все это, по мнению директора Института нацпамяти, позволит отдалить Украину от «российско-имперского прошлого».

            Второй фронт Вятровича – это война с будущим. Ее главной целью является переформатирование сознания жителей Украины и воспитание подрастающих поколений в духе русофобии. Именно на это нацелены образовательные программы, в разработке которых принимают участие Минобрнауки Украины, Институт нацпамяти и неравнодушные западные НКО.

            Нельзя сказать, что в плане «перевоспитания нации» у этого идеолога есть какие-то серьезные достижения. Как показывает практика, украинцы по-прежнему массово празднуют 23 февраля, 8 марта и 9 мая (что стало, в том числе, одной из форм протеста). А жители Киева, Харькова и Одессы, вопреки давлению со стороны властей и национал-радикалов, не оставляют попыток сохранить память о советском прошлом, используя для этого механизм судебной системы и подачу петиций.  

            Не удивительно, что на фоне идеологического поражения на Украине в своих фантазиях Вятрович пытается оккупировать Москву – сосредоточение всего того, с чем он маниакально борется.    

            «Вятрович пробивает очередное дно. Есть сезонные осенние и весенние обострения, но у него жизнь настолько интенсивна, он так бурно строит европейскую Украину, что его – особо рьяного строителя – поражает еще и летнее обострение». Так киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко прокомментировал заявление Вятровича об «оккупационной администрации».

            «Это комплексный процесс. Это и опасения перед отставкой, и боязнь ответственности, и чувство безысходности, и удивительный страх с позором потерять деньги на то, чем он занимается все эти годы – русофобским переформатированием душ и памяти жителей Украины», - заявил он газете ВЗГЛЯД.

            По словам Скачко, самое ужасное в том, что Институт нацпамяти – это государственная структура, которая содержится на деньги налогоплательщиков.

            «Это насилие в чистом виде, потому что 75% населения Украины не поддерживают такую политику, отвергает ее. Остальные 25% присвоили и монополизировали право рассказывать остальным, как им жить, какие книги читать, в какие церкви ходить, каких исторических героев почитать и кого из соседей любить или не любить. Поэтому, когда Вятрович говорит об оккупационной администрации, нужно понимать, что он сам является представителем оккупационной неоколониальной администрации в своей стране», – подчеркнул Скачко.

            С тем, что слова Вятровича об «оккупационной администрации» нужно рассматривать с медицинской точки зрения, согласны и российские парламентарии.

            «С территории Украины от людей, наделенных высоким статусом, за последние пять лет идут такие заявления, что их уже можно собирать в учебник по психиатрии, возможно даже по политической психиатрии. Слова Вятровича лучше анализировать не сенаторам, а медикам», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов.

            «Вятрович – больной человек. Болеет он русофобией, и этот недуг дает о себе знать вот такими всплесками и проявлениями. По нему плачет либо тюрьма, либо психиатрическая больница. Где-то там ему и место», – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

            В то же время продолжение деятельности Вятровича на Украине является свидетельством того, что новый президент Владимир Зеленский является идеологическим преемником своего предшественника Петра Порошенко, считает телеведущий Владимир Соловьев.

            «Это проявление того, что президент Зеленский является худой версией президента Порошенко. Он ведь не очищает свой мир от такого рода деятелей, как Вятрович. Вообще сама идея, что Вятрович до сих пор обладает чиновничьим статусом – уже смехотворна», – заявил он газете ВЗГЛЯД. - Хотя чему мы удивляемся, если до недавнего времени министром иностранных дел Украины был человек, который лгал на Совете безопасности ООН, обвиняя Россию в гибели благополучно выжившего Аркадия Бабченко. И Вятрович такой же».

            «У меня есть ощущение, что у профессора Преображенского было много экспериментов над несчастными бродячими животными. Из кого-то получается Клим Чугункин – Шариков, а из кого-то получается Вятрович», – продолжил Соловьев.

            Он также напомнил, что история видела «много граждан, которые считали, что России необходима оккупационная власть».

            «И, как правило, все хорошо знают, что происходит с такими гражданами. Некоторые из них оказались перед Нюрнбергским трибуналом. Другие, потеряв все, долго пишут мемуары и объясняют, что пошло не так. Но никому и никогда не удавалось воплотить свои замыслы об оккупации нашей страны. Потому что победить Россию невозможно», – резюмировал телеведущий.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............