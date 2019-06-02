За «оккупацию России» главному идеологу Украины посулили тюрьму и психбольницу

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что над Россией следует установить «оккупационную администрацию», чтобы «вылечить» россиян от «имперского синдрома». По мнению экспертов, это заявление продиктовано не только хронической ненавистью Вятровича к России. Для него есть и более актуальные причины.

«Очевидно, речь должна идти о какой-то оккупационной администрации, для того чтобы провести определенное очищение общественного сознания в Российской Федерации. Я, к сожалению, не вижу какого-то потенциала в российском обществе, достаточного для того, чтобы преодолеть этот имперский синдром и вылечить от него целое общество», – заявил директор украинского Института национальной памяти в интервью «4 каналу». При этом он провел аналогию между послевоенной Германией и современной РФ.

Напомним, что этот львовский «историк» уже более 10 лет занят непримиримой борьбой с Россией сразу на двух фронтах.

Первый фронт – это война с историческим прошлым посредством массовых фальсификаций и подлога архивных документов. Этим Вятрович отличился как на посту руководителя государственного архива СБУ в эпоху Виктора Ющенко, так и в нынешней должности директора Института нацпамяти.

Сюда же можно отнести и главный проект Вятровича – тотальная декоммунизация. Начиная с 2015 года на Украине переименовали 52 тысячи топонимов, среди которых 987 населенных пунктов и 32 города. Параллельно пошли под снос 2,5 тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Владимиру Ленину.

Борьбы с советским прошлым архитектору декоммунизации оказалось недостаточно, поэтому он анонсировал «деколонизацию Украины». Подвластный ему институт в настоящее время разрабатывает законопроект, по которому должны быть переименованы юридические лица, своими названиями «популяризующие Российскую империю». Также запланированы переименование улиц, названных в честь российских писателей, и традиционный уже снос памятников. Все это, по мнению директора Института нацпамяти, позволит отдалить Украину от «российско-имперского прошлого».

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Второй фронт Вятровича – это война с будущим. Ее главной целью является переформатирование сознания жителей Украины и воспитание подрастающих поколений в духе русофобии. Именно на это нацелены образовательные программы, в разработке которых принимают участие Минобрнауки Украины, Институт нацпамяти и неравнодушные западные НКО.

Нельзя сказать, что в плане «перевоспитания нации» у этого идеолога есть какие-то серьезные достижения. Как показывает практика, украинцы по-прежнему массово празднуют 23 февраля, 8 марта и 9 мая (что стало, в том числе, одной из форм протеста). А жители Киева, Харькова и Одессы, вопреки давлению со стороны властей и национал-радикалов, не оставляют попыток сохранить память о советском прошлом, используя для этого механизм судебной системы и подачу петиций.

Не удивительно, что на фоне идеологического поражения на Украине в своих фантазиях Вятрович пытается оккупировать Москву – сосредоточение всего того, с чем он маниакально борется.

«Вятрович пробивает очередное дно. Есть сезонные осенние и весенние обострения, но у него жизнь настолько интенсивна, он так бурно строит европейскую Украину, что его – особо рьяного строителя – поражает еще и летнее обострение». Так киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко прокомментировал заявление Вятровича об «оккупационной администрации».

«Это комплексный процесс. Это и опасения перед отставкой, и боязнь ответственности, и чувство безысходности, и удивительный страх с позором потерять деньги на то, чем он занимается все эти годы – русофобским переформатированием душ и памяти жителей Украины», - заявил он газете ВЗГЛЯД.

По словам Скачко, самое ужасное в том, что Институт нацпамяти – это государственная структура, которая содержится на деньги налогоплательщиков.

«Это насилие в чистом виде, потому что 75% населения Украины не поддерживают такую политику, отвергает ее. Остальные 25% присвоили и монополизировали право рассказывать остальным, как им жить, какие книги читать, в какие церкви ходить, каких исторических героев почитать и кого из соседей любить или не любить. Поэтому, когда Вятрович говорит об оккупационной администрации, нужно понимать, что он сам является представителем оккупационной неоколониальной администрации в своей стране», – подчеркнул Скачко.

С тем, что слова Вятровича об «оккупационной администрации» нужно рассматривать с медицинской точки зрения, согласны и российские парламентарии.

«С территории Украины от людей, наделенных высоким статусом, за последние пять лет идут такие заявления, что их уже можно собирать в учебник по психиатрии, возможно даже по политической психиатрии. Слова Вятровича лучше анализировать не сенаторам, а медикам», – заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов.

«Вятрович – больной человек. Болеет он русофобией, и этот недуг дает о себе знать вот такими всплесками и проявлениями. По нему плачет либо тюрьма, либо психиатрическая больница. Где-то там ему и место», – заявил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В то же время продолжение деятельности Вятровича на Украине является свидетельством того, что новый президент Владимир Зеленский является идеологическим преемником своего предшественника Петра Порошенко, считает телеведущий Владимир Соловьев.

«Это проявление того, что президент Зеленский является худой версией президента Порошенко. Он ведь не очищает свой мир от такого рода деятелей, как Вятрович. Вообще сама идея, что Вятрович до сих пор обладает чиновничьим статусом – уже смехотворна», – заявил он газете ВЗГЛЯД. - Хотя чему мы удивляемся, если до недавнего времени министром иностранных дел Украины был человек, который лгал на Совете безопасности ООН, обвиняя Россию в гибели благополучно выжившего Аркадия Бабченко. И Вятрович такой же».

«У меня есть ощущение, что у профессора Преображенского было много экспериментов над несчастными бродячими животными. Из кого-то получается Клим Чугункин – Шариков, а из кого-то получается Вятрович», – продолжил Соловьев.

Он также напомнил, что история видела «много граждан, которые считали, что России необходима оккупационная власть».

«И, как правило, все хорошо знают, что происходит с такими гражданами. Некоторые из них оказались перед Нюрнбергским трибуналом. Другие, потеряв все, долго пишут мемуары и объясняют, что пошло не так. Но никому и никогда не удавалось воплотить свои замыслы об оккупации нашей страны. Потому что победить Россию невозможно», – резюмировал телеведущий.

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