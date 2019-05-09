В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка»

В Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

Бережную задержали в Киеве возле станции метро «Арсенальная», когда она направлялась к месту проведения акции; полицейские объяснили это якобы нарушением правозащитницей общественного порядка, передает РИА «Новости».

Бережная на своей странице в Facebook сообщала, что придет на акцию в футболке, на которой нет изображения георгиевской ленты, но есть ее цвета.

Отмечается, что в 2018 году ее уже задерживали на акции из-за георгиевской ленточки.

Также в Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась пройти на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой и фотографией Иосифа Сталина, сообщил представитель формирования «Муниципальная стража», которое помогает полиции обеспечивать и поддерживать порядок в городе.

Женщину отправили в полицию до выяснения обстоятельств.

Кроме того, украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух граждан Молдавии с георгиевскими лентами; им запретили въезд в страну сроком на три года.

Ранее в четверг сообщалось, что противоположная российской акция «Украинский бессмертный полк» проходит на Софийской площади в центре Киева. Участники держат в руках портреты украинских бойцов, которые погибли в результате конфликта в Донбассе, а также государственные флаги Украины.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».