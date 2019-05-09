Альтернативный «Украинский бессмертный полк» устроили в Киеве

Противоположная российской акция «Украинский бессмертный полк» началась на Софийской площади в центре Киева.

По данным организаторов, на акцию пришли около 500 человек, передает РИА «Новости». Они держат в руках портреты украинских бойцов, которые погибли в результате конфликта в Донбассе, а также государственные флаги Украины. Одни из них одеты в камуфляжную форму, другие – в вышиванки.

Участники направились колонной к аллее «Героев небесной сотни» на улице Институтской, где в 2014 были убиты участники Евромайдана.

Параллельно с участниками акции идут несколько полицейских, которые следят за общественным порядком. Пока обстановка в центре Киева спокойная.

«Мы чтим память тех, кто много лет назад боролся против нацистов за победу во Второй Мировой войне, но давайте не забывать тех, кто сейчас борется на востоке нашей стране за независимость Украины», – заявила мать одного из погибших в Донбассе бойцов.

Отметим, что ранее в центре Киева началось шествие участников акции «Бессмертного полка», который традиционно проходит 9 мая в крупных украинских городах. Планируется, что самым масштабным мероприятие будет в Киеве, в шествии заявлено участие около 180 тыс. человек. Аналогичные мероприятия запланированы в Николаеве, Одессе, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Сумах, Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.

Между тем президент Украины Петр Порошенко ранее в четверг заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

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