Альтернативный «Украинский бессмертный полк» устроили в Киеве

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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Вряд ли жителям республик Донбасса наши паспорта нужны для поездок в КиевФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Альтернативный «Украинский бессмертный полк» устроили в Киеве

               9 мая 2019, 10:45
            Фото: кадр из видео

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            Противоположная российской акция «Украинский бессмертный полк» началась на Софийской площади в центре Киева.

            По данным организаторов, на акцию пришли около 500 человек, передает РИА «Новости». Они держат в руках портреты украинских бойцов, которые погибли в результате конфликта в Донбассе, а также государственные флаги Украины. Одни из них одеты в камуфляжную форму, другие – в вышиванки.

            Участники направились колонной к аллее «Героев небесной сотни» на улице Институтской, где в 2014 были убиты участники Евромайдана.

            Параллельно с участниками акции идут несколько полицейских, которые следят за общественным порядком. Пока обстановка в центре Киева спокойная.

            «Мы чтим память тех, кто много лет назад боролся против нацистов за победу во Второй Мировой войне, но давайте не забывать тех, кто сейчас борется на востоке нашей стране за независимость Украины», – заявила мать одного из погибших в Донбассе бойцов.

            Отметим, что ранее в центре Киева началось шествие участников акции «Бессмертного полка», который традиционно проходит 9 мая в крупных украинских городах. Планируется, что самым масштабным мероприятие будет в Киеве, в шествии заявлено участие около 180 тыс. человек. Аналогичные мероприятия запланированы в Николаеве, Одессе, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Сумах, Харькове, Львове, Херсоне, Чернигове, Черновцах.

            Между тем президент Украины Петр Порошенко ранее в четверг заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

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