Кличко прокомментировал начатое против него уголовное производство

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на информацию относительно уголовного производства государственного бюро против него.

Глава столицы утверждает, что информация, которая распространяется против него – «грязная манипуляция», написал он в Facebook.

«Друзья! Относительно информации об уголовном производстве ГБР относительно моих якобы каких-то нарушений. Абсолютно раздутая чушь!», – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что он действует исключительно в правовом поле. По словам Кличко, эту информацию якобы «вбросили» юристы экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, а потом с его же подачи распространили СМИ.

«Андрей Портнов – юрист, бывший заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича, а теперь – новоявленный «разоблачитель», – не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта», – добавил мэр Киева.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщили, что Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.

Накануне стали известны подробности конфликта президента Украины Владимира Зеленского и Кличко.

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