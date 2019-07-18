Стали известны подробности конфликта Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), назначив вместо него своего сторонника.

Источник в окружении Кличко рассказал, что однажды тот обсуждал с руководителем офиса президента Андреем Богданом ротацию районных руководителей администраций в Киеве, но в итоге их увольнение прошло без ведома мэра украинской столицы, передает «Украинская правда».

В дальнейшем Богдан предупреждал Кличко о его возможном смещении с должности председателя КГГА.

Отмечается, что «Богдан ему шесть раз повторил, что по закону все главы администраций слагают свои полномочия перед новым президентом», но президент имеет возможность «переназначить руководителя, если он эффективен».

«Поэтому Кличко сказали: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров и можем работать дальше», – сказал источник.

В данный момент в команде Зеленского есть два человека, которые готовы заменить Кличко на посту главы администрации: это генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

По словам источника, разделение должностей на мэра и главу КГГА может привести к внутренней политической борьбе: «Например, мэр будет считать, что надо починить дорогу на Степана Бандеры, а председатель КГГА скажет: «Нет, надо положить брусчатку на Софиевской». Чьи тогда указания выполнять коммунальщикам?».

Другой предпосылкой для ослабления политических позиций Кличко стал роспуск Верховной рады. Сообщается, что в осенних выборах планировала участвовать партия Кличко «УДАР», однако к досрочному голосованию политическая сила оказалась не готова.

В итоге партия, не проведя избирательной кампании, выдвинул своих кандидатов лишь на мажоритарные округа.

Напомним, в июле Виталий Кличко комментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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